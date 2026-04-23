Bottas fait chez Cadillac des choses qu’il n’avait jamais faites en F1

Valtteri Bottas a expliqué certaines des missions qu’il effectue avec Cadillac F1, qu’il n’avait jamais pu faire en F1 auparavant. Il trouve d’ailleurs de nombreux points positifs à piloter pour l’écurie américaine.

Anciennement pilote pour Williams, Mercedes et Alfa Romeo, le Finlandais a pu s’impliquer davantage dans la conception de la voiture, ce qu’il n’avait jamais connu auparavant car les équipes avaient déjà leurs processus de dévloppement.

"Je n’ai jamais participé à la conception de la disposition d’un volant, ou vous savez, au choix des boutons exacts pour le volant" a-t-il expliqué à Sky F1. "Par exemple, choisir le rapport de direction précis que je souhaite, ce genre de choses."

"Il y a tellement plus à faire quand on commence avec une nouvelle équipe, quand on ne traîne pas d’habitudes ou de pièces du passé. On peut vraiment participer à la conception de tout ce qui se trouve dans la voiture, ce qui est super cool."

Compte tenu du nombre d’équipes établies qui ont lutté avec la fiabilité, amener deux voitures à l’arrivée en Chine et au Japon représente une base solide sur laquelle évoluer, et Cadillac peut s’appuyer sur l’expérience de Bottas et Pérez.

"Je pense que nous avons tous les deux vu beaucoup de choses dans ce sport, nous avons vu ce qui fonctionne avec une bonne équipe, et nous avons aussi vu ce qui ne fonctionne pas vraiment. Nous avons tous les deux vu le bon et le mauvais."

"Je pense que nous comprenons bien ce dont l’équipe a besoin, ce dont la voiture a besoin pour fonctionner au meilleur niveau. Donc, je pense qu’ensemble, surtout avec l’état d’esprit que nous avons tous les deux, nous faisons passer l’équipe avant nous. Cela nous aidera, je l’espère, à progresser plus rapidement."

Le Finlandais est heureux d’avoir retrouvé un poste de titulaire après une année sur le banc de touche chez Mercedes : "Cela a fait une grande différence. J’apprécie de faire partie de ce sport, j’apprécie le sport et tout ce qui l’entoure beaucoup plus qu’avant."

"Surtout le côté course, tout le processus le dimanche, on se prépare, on saute dans la voiture, la grille, l’hymne national, on a juste cette reconnaissance de tout, du fait que nous avons de la chance d’être là. Donc, pour moi, cela a fait une énorme différence et je pense que cela pourra m’aider dans les années à venir."