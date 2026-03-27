Binotto ne cumulera pas les postes : Audi F1 en quête d’un nouveau directeur d’équipe

Le projet Audi en Formule 1 traverse déjà une zone de turbulence inattendue. À peine deux Grands Prix après ses débuts en tant qu’écurie d’usine, la structure allemande doit composer avec un départ aussi soudain que marquant : celui de son directeur d’équipe, Jonathan Wheatley, annoncé la semaine dernière.

À Suzuka, en marge du Grand Prix du Japon, Mattia Binotto n’a pas caché sa surprise face à cette décision brutale.

"Cela a été très rapide, très inattendu pour toute l’équipe. C’est vraiment un départ soudain, un changement soudain," a-t-il confié dans un entretien au site officiel de la F1.

Arrivé il y a moins d’un an après plus de deux décennies passées chez Red Bull Racing, Wheatley quitte déjà ses fonctions pour des raisons personnelles. Une situation sur laquelle Audi reste volontairement discret.

"Il a échangé avec notre PDG et le conseil d’administration, expliquant qu’il ne pouvait pas s’engager sur le long terme pour des raisons privées que nous ne pouvons ni juger ni commenter."

Face à cette impossibilité, la décision a été rapide : "Nous avons décidé, en tant qu’Audi, de le libérer de ses fonctions. Je ne pense pas que l’équipe ait encore pleinement réalisé. C’était la semaine dernière, et nous voilà déjà au Japon avec un week-end de course à disputer."

Ce départ intervient à un moment charnière pour Audi, qui vient de reprendre les opérations de Sauber et de lancer sa propre unité de puissance en vue de 2026.

Jusqu’ici, l’organisation reposait sur une structure bicéphale : Binotto supervisait l’ensemble du projet (châssis et groupe propulseur), tandis que Wheatley dirigeait l’équipe en piste.

Une répartition désormais remise en cause.

"Quand de tels changements surviennent, des changements majeurs, il faut d’abord en mesurer l’impact et s’organiser," souligne l’Italien.

En attendant, Binotto assure l’intérim… mais refuse d’inscrire cette solution dans la durée.

"Si l’on regarde ses points forts et les missions qu’il assurait, nous devons combler ce vide. Je ne peux pas simplement continuer à accumuler les responsabilités."

"Mon principal objectif est à l’usine, où nous devons transformer l’équipe, développer la voiture et le groupe propulseur. J’aurai besoin de quelqu’un pour soutenir l’équipe ici, en week-end de course."

Une nomination pourrait intervenir rapidement : "Nous y réfléchissons. Nous allons nous organiser et je suis certain que nous pourrons annoncer quelque chose très bientôt."

Malgré ce contretemps, Audi refuse de dévier de sa trajectoire. Le constructeur allemand affiche toujours des ambitions élevées, avec l’objectif assumé de se battre pour le titre à l’horizon 2030.

"Nous sommes focalisés sur l’avenir. Regarder en arrière n’a aucun sens. Nous sommes totalement concentrés sur la suite et engagés envers nos objectifs."

"Nous savons exactement ce qui est nécessaire. Chaque membre de l’équipe est pleinement engagé et concentré. C’est un effort d’équipe, pas une question d’individus."