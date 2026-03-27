Le secret de Mercedes F1 bientôt neutralisé ? Les nouvelles règles moteur sont ’un risque’ selon Wolff

Les premiers Grands Prix 2026 de Mercedes en Formule 1 ont de quoi impressionner. Mais selon son directeur, Toto Wolff, cet avantage pourrait être fragilisé par les nouvelles règles encadrant les groupes propulseurs, dont l’entrée en vigueur approche.

Les W17 ont en effet remporté les trois premières courses de la saison, y compris le sprint à Shanghai. George Russell et Kimi Antonelli ont également monopolisé la première ligne sur la grille lors des deux Grands Prix disputés jusqu’ici.

Au cœur de cette domination, la performance du nouveau groupe propulseur Mercedes est largement considérée comme un facteur clé. Toutefois, la FIA introduira dès le début du mois de juin une nouvelle procédure de contrôle des moteurs, susceptible de rebattre les cartes.

Cette évolution fait suite à des soupçons selon lesquels le moteur Mercedes pourrait dépasser le taux de compression maximal autorisé de 16:1 à haute température. En réponse, la FIA mettra en place un nouveau test dès le Grand Prix de Monaco, réalisé dans des conditions thermiques proches de celles rencontrées en course, autour de 130°C.

Wolff reconnaît que ces changements obligeront son équipe à adapter son groupe propulseur, avec un risque non négligeable sur le plan de la performance.

"D’ici juin, tous les tests de taux de compression devront être réalisés dans des conditions de chaleur," a-t-il expliqué à Suzuka. "C’est toujours un risque de perdre un peu d’avantage, mais c’est ainsi que fonctionne la Formule 1."

L’Autrichien souligne également que ces ajustements pourraient avoir des conséquences sur la fiabilité.

"Cela peut avoir un impact sur les performances, et cela signifie aussi qu’il faut redessiner certains composants que nous espérions ne pas avoir à modifier."

Wolff confirme ainsi entre les lignes que Mercedes exploitait une zone grise dans le règlement.

Jusqu’à présent, l’étendue réelle de l’avantage de Mercedes n’a peut-être été qu’entrevue. À Melbourne, l’écart atteignait 0"785 sur la voiture la plus proche, contre 0"351 à Shanghai, où Russell avait été gêné par des soucis liés à son groupe propulseur en Q3.

En course, l’écart avec les poursuivants s’élevait à 15 et 25 secondes lors des deux premières manches, des écarts toutefois à relativiser en raison d’interventions de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle.

Enfin, le calendrier pourrait jouer un rôle dans cette équation. L’annulation de deux Grands Prix réduit le temps dont dispose Mercedes pour exploiter son avantage avant l’entrée en vigueur de ces nouveaux contrôles. Initialement prévus après la septième manche, ceux-ci interviendront désormais dès la cinquième.