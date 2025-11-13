Binotto a hâte d’être en 2026 et pense que les pilotes ’apprécient’ les nouvelles F1

Mattia Binotto est impatient de voir ce que la saison 2026 réservera aux pilotes et aux équipes de F1, alors que le règlement va drastiquement changer l’année prochaine. Le directeur du projet Sauber F1, qui deviendra Audi l’année prochaine, s’est exprimé à ce sujet mercredi soir.

L’équipe présentait en effet la nouvelle identité visuelle d’Audi pour 2026 et le concept de sa voiture pour l’année prochaine, et le Suisse a exprimé son impatience de voir la nouvelle ère débuter.

Il pense que même les pilotes, initialement réticents à la conduite des voitures à hybridation augmentée et aérodynamique active, commencent à apprécier le défi et les différences de pilotage que cela inclut.

"C’est le plus grand changement depuis au moins 30 ans" a déclaré Binotto. "C’est un changement majeur. Honnêtement, je pense que c’est un défi formidable. Je pense que tous les techniciens apprécient actuellement ce changement de réglementation."

"Je pense que même les pilotes, au début, ont peut-être émis quelques critiques. Mais dans l’ensemble, d’après ce que je peux voir dans leurs commentaires, ils commencent à apprécier, ils apprécient."

Binotto pense également que les nouvelles voitures offriront de meilleures courses. Et si nécessaire, il soutient la FIA pour modifier les règlements sportifs, y compris des paramètres tels que le déploiement hybride, afin de garantir que la série offre un spectacle captivant.

"Je suis sûr que ce sera, au final, un bon spectacle. Les changements ont été apportés afin que, tout d’abord, nous soyons en phase avec les voitures de route [du côté] des carburants entièrement durables. C’est également un défi pour les fournisseurs de carburant."

"Mais dans l’ensemble, le spectacle s’améliorera car nous pensons que les nouvelles réglementations permettront d’améliorer les courses. Il faudra donc peut-être faire preuve d’un peu de patience au début, car les changements importants peuvent entraîner des discontinuités et créer des écarts entre les équipes."

"Mais il ne fait aucun doute que toutes les équipes rattraperont très rapidement leur retard.Et je m’attends à ce que certaines règles soient adaptées si nécessaire. Cela fait partie du processus normal. Chaque année, à chaque saison, la FIA s’est toujours adaptée aux besoins. Cela pourrait se reproduire. Mais dans l’ensemble, ce sera un excellent règlement."