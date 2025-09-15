Ben Sulayem ne veut pas ’politiser’ la F1 et n’écarte pas un retour en Russie

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a insisté sur le fait que l’instance dirigeante de la Formule 1 n’était pas à l’origine de la décision d’annuler le Grand Prix de Russie.

S’adressant au journal suédois Expressen, le controversé dirigeant de la F1 a déclaré que l’annulation de l’édition 2022 au début de la guerre en Ukraine était une décision commerciale prise par la FOM, détentrice des droits de la Formule 1 et appartenant à Liberty Media.

"Pour être clair, c’est la FOM qui a pris cette décision," a déclaré Ben Sulayem. "La FIA a subi des pressions pour dénoncer et arrêter les courses en Russie, mais j’ai dit que je ne violerais les règles pour personne."

Lorsqu’on lui a demandé si un retour était possible un jour, il a répondu : "Il y a une différence entre l’aspect commercial de la Formule 1 et le sport automobile. Et nous devons suivre les directives du Comité olympique, nous les respectons. Mais gardons espoir."

"Pensez-vous que la guerre durera éternellement ? J’espère que non. De nombreuses vies sont en jeu, des deux côtés. Je déteste la guerre, c’est aussi simple que cela."

L’Émirati, qui est en lice pour pour renouveler son poste à la présidence de la FIA en décembre, a mis en garde contre la transformation de la F1 en une "machine à cash".

"Oui, il ne s’agit pas seulement de sport, c’est aussi du divertissement et une activité commerciale. Mais cela ne peut pas continuer si cela devient uniquement une machine à cash. On perdrait alors l’âme du sport. Ce serait le début de la fin."

Ben Sulayem s’est souvent opposé aux dix équipes actuelles, mais aussi à la direction commerciale de la F1, dirigée par le PDG Stefano Domenicali. Alors que Domenicali a récemment exclu la possibilité d’une douzième équipe, Ben Sulayem affirme qu’il n’hésitera pas à se battre à nouveau après la saga Andretti-Cadillac.

"La FIA l’a fait et j’ai dû encaisser tous les coups. Suis-je prêt à encaisser à nouveau les coups ? Oui, si c’est pour la bonne raison."

"Avons-nous besoin d’une autre équipe ? Non. Nous avons besoin de la bonne équipe. Ce n’est pas une question de quantité, mais de qualité. Mais cela rendrait les choses très intéressantes."

Il a également mis en garde contre une politisation excessive dans le choix des pays hôtes des courses.

"Si nous pensons ainsi chaque fois que nous devons choisir un pays, que nous n’irons pas là-bas pour telle ou telle raison, alors peut-être devrions-nous simplement revenir ici, en Suède, où nous pouvons tout avoir."

"Nous ne mélangeons pas religion et politique. Pour nous, ce qui compte, ce sont les gens et le sport automobile. Mais nous n’emmènerions jamais nos collaborateurs dans des endroits qui ne sont pas sûrs."

Enfin, Ben Sulayem a critiqué la presse britannique pour avoir orchestré des attaques brutales à son encontre.

"Malheureusement, ce ne sont pas toujours des gens qui se cachent derrière leurs écrans, parfois ce sont des journalistes qui veulent vendre plus de journaux. Je n’ai jamais vu personne d’aussi brutal que les médias britanniques."

"Ils sont tellement fiers et disent : ’Ah, nous sommes si puissants que nous avons réussi à faire destituer notre Premier ministre’. Est-ce vraiment un succès ? Un pays sans Premier ministre pendant une longue période, ce n’est pas bon. Il s’agit de l’intérêt supérieur du peuple."