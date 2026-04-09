Marko fera son retour en F1 dans un nouveau rôle
Il devient ambassadeur du GP d’Autriche
Après son départ de Red Bull Racing à l’issue de la saison 2025, Helmut Marko s’apprête à effectuer son retour dans l’environnement de la Formule 1, sous une nouvelle casquette.
Figure historique de l’écurie basée à Milton Keynes, Marko a été l’un des architectes majeurs des succès de Red Bull, contribuant notamment aux titres mondiaux de Sebastian Vettel puis de Max Verstappen. Son influence, tant dans la détection des talents que dans la gestion sportive, a marqué plus d’une décennie de domination par intermittence.
Mais l’Autrichien avait lui-même confirmé, à la fin de l’année 2025, qu’il ne prolongerait pas son aventure avec l’équipe pour la saison suivante, tournant ainsi une page majeure de sa carrière. Même si Laurent Mekies a depuis confirmé que Marko restait bien en contact avec l’équipe, avec des échanges réguliers.
Selon les informations du média autrichien OE24, Helmut Marko va désormais endosser un rôle d’ambassadeur pour le Grand Prix d’Autriche, disputé sur le tracé du Red Bull Ring.
Un rôle qui devrait lui permettre de rester proche du paddock, tout en s’inscrivant dans une dimension plus institutionnelle et promotionnelle du sport.
Le Grand Prix d’Autriche, revenu au calendrier en 2014, s’est imposé comme l’un des rendez-vous incontournables de la saison, théâtre de nombreux moments marquants, notamment des affrontements entre prétendants au titre.
La prochaine édition de l’épreuve, programmée le 28 juin 2026, constituera la huitième manche du championnat. Elle pourrait marquer la première apparition de Marko dans le paddock depuis son départ de Red Bull.
Par ailleurs, la Formule 1 a récemment sécurisé l’avenir de la course en prolongeant son contrat à long terme : le Grand Prix d’Autriche est désormais assuré de figurer au calendrier au moins jusqu’en 2041.
Dans ce contexte, la nomination de Marko comme ambassadeur apparaît comme un choix logique, tant son image reste étroitement liée à l’histoire moderne du circuit et au succès de Red Bull en Formule 1.
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