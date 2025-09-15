Cadillac F1 ’mise sur l’expérience’ mais apprécie voir ’l’enthousiasme’ de ses pilotes

Graeme Lowdon a révélé que la réaction de Valtteri Bottas et Sergio Pérez quand il les a engagés chez Cadillac F1 pour la saison 2026 lui a fait plaisir, car leur enthousiasme était le reflet d’une bonne décision et de la motivation qu’ils ont à s’impliquer dans ce projet.

"C’était formidable de voir la réaction des pilotes également" a déclaré Lowdon. "Il est évident pour tout le monde que nous avons misé sur l’expérience avec Valtteri et Checo. Mais lorsque nous l’avons annoncé à chaque pilote, il y avait aussi cette étincelle d’excitation, et c’est ce que je recherche."

"Ensuite, nous recherchons leur enthousiasme, car si vous avez une équipe de pilotes enthousiastes, cela aide à tout fédérer. Et c’est ce que nous sommes en train de construire actuellement, c’est une équipe, et les équipes sont avant tout composées de personnes, il s’agit donc de rassembler toutes ces personnes."

Malgré la fin difficile de leur carrière en 2024, Lowdon est convaincu que les deux pilotes seront encore très performant. Il ne s’inquiète aucunement d’avoir vu le Mexicain perdre pied chez Red Bull en fin de saison dernière.

"Je ne pense pas qu’il aura oublié comment piloter, c’est certain. Il fait un peu de karting et nous le mettrons très bientôt sur le simulateur. Nous allons également faire quelques essais dans des voitures réelles. Je ne doute donc pas qu’il sera de nouveau à la hauteur en temps voulu."

"L’un des avantages dont nous bénéficierons en 2026, contrairement à une année de championnat normale où il n’y a que trois jours d’essais, c’est qu’il y aura un premier test à Barcelone, puis deux tests supplémentaires à Bahreïn. Nous aurons trois fois plus d’essais, ce qui les aidera également à se remettre à niveau."

"Pour Valtteri, le fait qu’il ait été chez Mercedes sera très utile, car il y a beaucoup de nouveautés en 2026, notamment en termes de pneus et de moteurs. Il est donc précieux d’avoir un pilote expérimenté comme Valtteri, qui est au fait de ce genre de choses."

"Les pilotes n’ont pas accès aux secrets de conception approfondis et tout le reste, mais je pense qu’il est très utile d’avoir un pilote qui n’a pas quitté le paddock, afin qu’il puisse assister à toutes les réunions techniques chaque week-end et garder l’esprit vif."

Colton Herta sera le troisième pilote derrière les deux vétérans de la Formule 1, et Lowdon est convaincu que le jeune Américain est l’homme de la situation : "La première chose que je dirais à propos de Colton, c’est que je l’apprécie beaucoup. J’ai appris à le connaître assez bien ces deux dernières années."

"J’adore son approche, c’est un vrai pilote. Certains diront qu’il est passé d’une position de vainqueur dans un championnat à un rôle de pilote d’essai, et les gens parlent de réputation ou autre. Ce que j’aime, c’est quand un pilote a suffisamment confiance en ses capacités et en sa vitesse pour faire ce changement."

"C’est exactement ce que nous voulons voir. On ne veut pas voir des gens qui fuient les défis ou quoi que ce soit d’autre. C’est l’essence même de la course automobile. Il est américain, mais nous avons toujours dit que tous les membres de notre programme étaient choisis sur la base de leurs mérites."

"S’ils sont américains parce que nous sommes une équipe américaine, c’est un plus. C’est formidable pour les fans et nous le constatons déjà, la réaction positive à cette annonce a été énorme. Il apporte également une base de fans bien établie à ce sport."

"C’est une très bonne décision pour lui, à mon avis, et pour l’équipe, et nous allons la combiner avec la F2 afin qu’il reste affûté de ce point de vue. Nous étudions plusieurs options pour lui pour 2026 et la Formule 2 en fait évidemment partie. Il y a beaucoup d’avantages à faire cela."

Mais l’équipe doit encore signer un réserviste, puisque Herta n’a pas le droit de rouler : "Nous n’avons pas encore commencé à chercher, nous n’avons fait aucune offre à qui que ce soit pour un poste de remplaçant dans l’équipe. Mais c’est désormais la position sur laquelle nous allons nous concentrer, car elle nous aidera à compléter notre effectif."