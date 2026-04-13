Des rénovations à Monza enfin approuvées pour assurer l’avenir en F1

Les travaux de modernisation du circuit de Monza ont franchi une étape importante après l’approbation par les autorités locales d’une série de plans de rénovation visant à maintenir le circuit historique au calendrier de la Formule 1.

Le conseil municipal de Monza a approuvé à une quasi-unanimité trois résolutions stratégiques, prévoyant notamment la construction d’un toit permanent pour le bâtiment des stands, d’un nouveau centre de contrôle de course et la modernisation de la salle de presse.

"Le consensus quasi unanime exprimé lors du vote témoigne de l’importance accordée à ce projet," a déclaré Giuseppe Redaelli, président du circuit.

Ces travaux sont considérés comme essentiels pour l’avenir du circuit, la Formule 1 exigeant de plus en plus d’infrastructures modernes à mesure que de nouveaux circuits intègrent le calendrier. Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a menacé le circuit à maintes reprises d’exécuter le plan de rénovation annoncé il y a plusieurs années déjà et qui traine dans le temps.

M. Redaelli a également souligné l’importance économique du Grand Prix d’Italie, qui génère chaque année environ 250 millions d’euros de retombées économiques pour la région.

"Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l’Automobile Club d’Italie, au ministère des Infrastructures et des Transports, au ministère de l’Économie et des Finances, à la Région Lombardie, au Consortium du Parc de Monza, à l’Autorité régionale de Valle Lambro, à la municipalité de Monza, à la Surintendance et à tous les organismes et institutions territoriaux pour leur collaboration loyale et concrète au fil des ans."