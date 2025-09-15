Rosberg : Hamilton a montré à quel point c’était mauvais avant
Alors que Ferrari n’a toujours aucune victoire cette année
Nico Rosberg estime que les performances de Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix en Italie sont la preuve à quel point la situation était mauvaise auparavant.
Le septuple champion du monde a subi une défaite en qualifications face à son coéquipier Charles Leclerc mais celle-ci a été très serrée. Puis il a bien remonté une grande partie de sa pénalité de cinq places pour terminer sixième à Monza.
Hamilton était d’humeur beaucoup plus optimiste tout au long du week-end et estime avoir progressé avec la Ferrari SF-25 après une première saison difficile avec la Scuderia.
Si Rosberg a salué la performance de Hamilton à Monza, il a également affirmé qu’elle montrait à quel point la situation était mauvaise auparavant.
"C’était agréable de voir Lewis passer un week-end vraiment solide, se sentir à l’aise dans la voiture, être rapide par moments et montrer des éclairs de son génie. Il faut confirmer à Bakou ce week-end maintenant."
"Je pense que ce fut un week-end important pour lui, mais en même temps, cela montre à quel point la situation était mauvaise auparavant. Le simple fait qu’il soit proche de Charles nous fait tous dire ’c’est un excellent week-end’, car il a commis tellement d’erreurs auparavant et a également eu des problèmes de rythme."
"Mais quoi qu’il en soit, c’est bien de le voir passer un bon week-end et espérons qu’il pourra continuer sur cette lancée. Ce serait important pour lui."
Rosberg a également déclaré que Ferrari serait sous pression après avoir obtenu des résultats décevants (4e et 6e places) lors de sa course la plus importante de la saison.
"Ferrari sera sous pression, car cette écurie est toujours jugée sur ses performances lors de sa course à domicile, et celle-ci a été médiocre, sans rythme, sans chance de victoire et sans chance de podium. Elle sera donc sous pression car les opportunités de finir la saison avec une victoire au moins se réduisent."
"Et cela fait 18 ans qu’ils n’ont pas remporté le championnat des pilotes. La dernière période difficile s’est étendue de 1979 à 2000, de Jody Scheckter à Michael Schumacher, soit 21 ans. Et ils sont sur le point de revivre cela."
"Ils traversent donc à nouveau une période extrêmement difficile."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Rosberg : Hamilton a montré à quel point c’était mauvais avant
- Ferrari tenterait d’effacer Luca di Montezemolo des mémoires
- Ferrari louera une F1 de 2023 à Cadillac pour ses essais
- Hamilton pense souvent à Lauda : ’je sais ce qu’il me dirait’ face aux difficultés
- La gestion moteur ’sera plus’ cruciale en 2026 avec les nouvelles F1