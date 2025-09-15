Rosberg : Hamilton a montré à quel point c’était mauvais avant

Nico Rosberg estime que les performances de Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix en Italie sont la preuve à quel point la situation était mauvaise auparavant.

Le septuple champion du monde a subi une défaite en qualifications face à son coéquipier Charles Leclerc mais celle-ci a été très serrée. Puis il a bien remonté une grande partie de sa pénalité de cinq places pour terminer sixième à Monza.

Hamilton était d’humeur beaucoup plus optimiste tout au long du week-end et estime avoir progressé avec la Ferrari SF-25 après une première saison difficile avec la Scuderia.

Si Rosberg a salué la performance de Hamilton à Monza, il a également affirmé qu’elle montrait à quel point la situation était mauvaise auparavant.

"C’était agréable de voir Lewis passer un week-end vraiment solide, se sentir à l’aise dans la voiture, être rapide par moments et montrer des éclairs de son génie. Il faut confirmer à Bakou ce week-end maintenant."

"Je pense que ce fut un week-end important pour lui, mais en même temps, cela montre à quel point la situation était mauvaise auparavant. Le simple fait qu’il soit proche de Charles nous fait tous dire ’c’est un excellent week-end’, car il a commis tellement d’erreurs auparavant et a également eu des problèmes de rythme."

"Mais quoi qu’il en soit, c’est bien de le voir passer un bon week-end et espérons qu’il pourra continuer sur cette lancée. Ce serait important pour lui."

Rosberg a également déclaré que Ferrari serait sous pression après avoir obtenu des résultats décevants (4e et 6e places) lors de sa course la plus importante de la saison.

"Ferrari sera sous pression, car cette écurie est toujours jugée sur ses performances lors de sa course à domicile, et celle-ci a été médiocre, sans rythme, sans chance de victoire et sans chance de podium. Elle sera donc sous pression car les opportunités de finir la saison avec une victoire au moins se réduisent."

"Et cela fait 18 ans qu’ils n’ont pas remporté le championnat des pilotes. La dernière période difficile s’est étendue de 1979 à 2000, de Jody Scheckter à Michael Schumacher, soit 21 ans. Et ils sont sur le point de revivre cela."

"Ils traversent donc à nouveau une période extrêmement difficile."