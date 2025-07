Ben Sulayem assure que tout va bien dans sa relation avec Verstappen

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a affirmé que sa relation avec Max Verstappen était "aussi bonne que celle avec n’importe quel autre pilote de F1".

Par le passé, Verstappen a été en désaccord avec plusieurs décisions de Ben Sulayem.

Verstappen a souvent exprimé clairement son opinion sur l’orientation que prend la F1 sous "MBS", dont la présidence est désormais contestée par l’ancien commissaire en chef Tim Mayer aux élections de décembre.

Le quadruple champion du monde de F1 a aussi été sanctionné pour des jurons prononcés lors du Grand Prix de Singapour l’an dernier, ce qui lui a valu une sanction de travaux d’intérêt général.

Et depuis, Verstappen continue d’avoir une attitude très minimaliste face à la presse, choisissant bien ses mots.

Ben Sulayem a répondu que tous les pilotes avaient son numéro de téléphone et pouvaient le contacter à tout moment pour toute question.

Interrogé spécifiquement sur sa relation avec Verstappen, Ben Sulayem a ajouté : "Aussi bonne que n’importe quelle relation."

"C’est un champion, un jeune champion, donc il est affamé, intelligent et il veut vraiment gagner. C’est pareil avec les pilotes McLaren, Lando [Norris], Oscar [Piastri], et il y a [Charles] Leclerc. Ce sont tous des pilotes incroyables."

Ben Sulayem a particulièrement salué la maturité de Verstappen et de la nouvelle génération de pilotes.

"Ils sont tellement matures. On voit sur leurs visages qu’ils ont évolué. Si on remonte 10 à 15 ans en arrière, on ne verrait pas leur âge."

"Regardez Kimi Antonelli, quand j’ai signé sa super licence, regardez son âge. C’est tout simplement incroyable. Il fait déjà un boulot incroyable."