Vasseur répond aux critiques d’Hamilton sur sa Ferrari ’trop nerveuse’

Frédéric Vasseur a répondu à Lewis Hamilton, qui a qualifié sa Ferrari de "voiture la plus difficile que j’aie jamais pilotée" à Silverstone dimanche.

Hamilton a terminé quatrième de son Grand Prix en Grande-Bretagne, à domicile, mais n’a pas réussi à rattraper la Sauber de Nico Hülkenberg dans les derniers tours, remonté de la dernière ligne pour décrocher son premier podium en Formule 1.

Hamilton avait déclaré pendant la course que sa voiture était "très nerveuse", après avoir dû emprunter le dégagement de Copse.

Il a ajouté que sa voiture était "incroyablement délicate" à piloter, faisant de la SF-25 "la voiture la plus difficile que j’aie jamais pilotée" à Silverstone, avec des problèmes qu’il souhaiterait résoudre sur la voiture de la saison prochaine.

Alors qu’Hamilton a égalé son meilleur résultat en Grand Prix avec Ferrari ce week-end, les commentaires du septuple champion du monde ont été transmis au directeur d’équipe pour commentaires.

"Je pense que Max a dit pareil !" répond Vasseur, faisant référence aux plaintes de Verstappen concernant sa Red Bull lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Je n’ai pas eu le temps de discuter de l’équilibre avec Lewis, mais je pense, vu l’attitude de la voiture, et il a dit ça à la radio, qu’elle était effectivement très vive, mais ce n’était pas toujours vrai."

"Dans ces conditions très changeantes, il est très difficile d’avoir une voiture constante. C’est là que McLaren est beaucoup plus rapide que tout le monde, car si on regarde bien, tout le monde est compétitif. Mais sur quelques tours, il est plus facile d’être compétitif en début ou en fin de relais, ou selon la pression des pneus, et dès qu’on s’en rend compte, on a beaucoup de mal."

"Mais permettez-moi d’en discuter avec Lewis."

Compte tenu de l’imprévisibilité de la météo, le directeur de Ferrari a admis que d’autres pilotes sur la grille regretteraient probablement le déroulement de leurs courses, mais souhaitait rester concentré sur les prochaines courses.

"Je ne suis pas sûr que le rythme pur soit le principal problème. Le principal problème a été que nous avons eu beaucoup de mal à dépasser dans l’air sale. Ensuite, nous sommes beaucoup plus rapides après un dépassement."

"Ce fut un week-end difficile. Difficile pour la stratégie mais c’était particulier. Concentrons-nous sur l’image globale, il faut améliorer les qualifications et le championnat constructeurs."