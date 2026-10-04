’Beaucoup de choses peuvent se produire’ : les pilotes prédisent une course folle à Sepang

Les trois pilotes qui ont signé hier le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie partagent tous les mêmes craintes, voire la même équation pour la course tout à l’heure, celle des pneus et de leur dégradation. Interrogé après la qualif, le top 3 s’est exprimé sur les risques de perturbation de la course par ces dégradations, et sur les autres points qui vont rendre cette course particulièrement imprévisible, qu’il fasse beau ou non.

Le retour à Sepang après neuf ans fait de Max Verstappen le dernier vainqueur en date sur ce tracé. Il admet que la victoire pourrait lui tendre les bras, mais que les pneus vont jouer un rôle déterminant dans cette quête, en plus des conditions et faits habituels.

"C’est toujours dur par ici. Il fait très chaud, pour nous-mêmes, mais aussi pour les voitures, pour les freins, pour les pneus. Donc, ouais, la course va assurément être difficile. Il faut gérer beaucoup de choses et c’est impossible de savoir pour le moment, bien sûr, qui peut le faire le mieux" explique Verstappen.

"Mais en même temps, il y a aussi le départ, où beaucoup de choses peuvent se produire. Donc, nous devons juste être conscients, prêts, et ensuite nous verrons à quel point nous sommes compétitifs en course. Mais jusqu’à présent ce week-end, oui, je me suis senti bien, je me suis senti confiant, et j’espère que nous pourrons le montrer à nouveau en course."

Lewis Hamilton prendra son deuxième départ en première ligne cette saison, et il avait gagné la première fois. Interrogé sur les possibilités de réitérer cette performance, il ne l’exclut pas et admet s’attendre à une course très compliquée.

"Nous verrons. Pourquoi pas ! Mais c’est dur à dire parce que le truc, c’est que ces voitures sont tellement sensibles. Vous faites le plus petit changement et c’est ridicule la différence que cela peut faire d’un relais, d’une séance à l’autre" détaille le Britannique.

"Un clic d’aileron avant, ou un millimètre de hauteur de caisse, un quart de degré de carrossage, ou 0,1 de pincement, ou quelque chose comme ça. Ces petites choses font une si grande différence pour l’équilibre, et c’est littéralement une cible mouvante avec laquelle vous essayez de composer grâce aux réglages et aussi aux commandes que nous avons."

"Et même alors, comprendre l’application des gaz. Si vous arrivez à fond trop tôt, vous pouvez perdre du temps dans la ligne droite avec l’énergie. Ce genre de choses que je ne pense pas que beaucoup d’entre nous aiment, mais maîtriser tout cela ensemble est un défi massif et rend les choses évidemment encore plus dures pour nous."

"Je pense que nous sommes vraiment à la limite, parce que nous perdons tellement dans les lignes droites. Donc, j’espère juste que nous continuerons à travailler dur. Si nous arrivons à un point où nous avons la puissance de base avec ces gars-là, je pense que nous allons avoir une bataille encore meilleure à l’avenir."

Isack Hadjar sera huitième au départ et il a expliqué avoir eu du sous-virage, ce qui permet évidemment de limiter la casse au niveau du train arrière et des pneus. Le Français veut remonter, mais il ne s’attend pas à revenir sur les deux pilotes qui l’ont précédé en qualifs.

"Non, je veux dire, je ne pense pas que je vais les voir parce que c’est assez dicté par votre position de départ. Vous pouvez être super rapide, puis quand vous vous retrouvez derrière une voiture qui est toujours compétitive..." a lancé le Français, avant de passer à un autre phrase.

"Je vais me battre contre Mercedes, McLaren, Ferrari, ce sont donc des voitures rapides et ce n’est pas comme si j’allais les traverser en un rien de temps. Donc, en fin de compte, je vais devoir prendre soin des pneus, tirer le meilleur parti de l’air libre que j’obtiens et essayer de remonter."

Les pilotes ont dû composer avec la qualification et la course, qui sont très différentes à Sepang et demandent un compromis. Verstappen ne s’inquiète pas que d’autres aient fait des sacrifices plus importants.

"Personnellement, je suis confiant avec ce que j’ai fait. Si les autres font de plus grands sacrifices, alors tant mieux pour eux, mais je suis prêt."

De son côté, Hamilton préfère voir ce qu’il peut faire de mieux en course et essayer de comprendre comment aborder le vrai défi de la gestion des pneus dans ces conditions, avec une température hors de contrôle.

"Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes. Je ne sais pas ce que font les autres. Je pense que Max a eu de très bons longs relais. Les nôtres étaient corrects, mais je pense que l’équilibre était un peu faussé."

"Je pense que notre voiture est meilleure, espérons-le, maintenant pour la course. Donc, ouais, je pense que nous sommes tous dans le même ordre de grandeur parce que les dépassements ne sont pas si faciles ici non plus."

"Même si nous avons ces longues lignes droites, nous sommes tous en gommes mediums, et suivre une autre voiture est assez difficile parce que nous sommes toujours en surchauffe. Ça va être intéressant."