Mercedes a refusé plusieurs demandes de démission de Toto Wolff

Toto Wolff aurait pu quitter la direction de Mercedes F1 bien avant le retour de l’écurie au sommet de la Formule 1. Alors que l’équipe allemande vient de décrocher les deux titres mondiaux 2026, le dirigeant autrichien a révélé avoir proposé sa démission à plusieurs reprises au cours des saisons difficiles traversées par Mercedes. Mais Ola Källenius, président du directoire de Mercedes-Benz, a systématiquement refusé son départ. Une confidence faite à Berlin, à l’occasion d’une cérémonie récompensant Wolff pour son parcours exceptionnel, désormais marqué par 17 titres mondiaux en tant que directeur d’équipe.

Toto Wolff n’a pas toujours été certain de poursuivre son aventure à la tête de Mercedes. Malgré son impressionnant palmarès, le dirigeant autrichien a traversé plusieurs périodes de doute au cours des quatre dernières saisons, au point de proposer à plusieurs reprises de quitter ses fonctions.

C’est ce qu’il a révélé à Berlin, où il recevait le prix Auto Bild Motorsport lors de la cérémonie du Volant d’Or (Golden Steering Wheel), organisée en ce début de semaine.

Interrogé sur son intention de rester à la tête de l’écurie, Wolff a répondu avec le sourire, en évoquant directement Ola Källenius, le patron du groupe Mercedes-Benz.

"Oui. Ola m’y oblige", a-t-il plaisanté.

Avant de révéler que son maintien à la direction de l’équipe n’avait pas toujours été une évidence.

"Je lui ai proposé ma démission à plusieurs reprises ces dernières années, mais il m’a toujours répondu : ’Non, tu continues.’ "

Cette révélation intervient à un moment particulièrement symbolique pour Mercedes, qui vient de retrouver les deux couronnes mondiales après quatre saisons difficiles.

Kimi Antonelli a d’abord décroché le titre mondial des pilotes lors du Grand Prix du Mexique, devenant le premier pilote issu du programme junior de Mercedes à être sacré avec l’équipe d’usine. Une semaine plus tard, Mercedes a également remporté le championnat des constructeurs à l’occasion du Grand Prix du Brésil.

Ce doublé marque l’aboutissement d’une longue période de reconstruction pour l’écurie allemande, qui avait dominé la discipline entre 2014 et 2021 avant de connaître quatre saisons beaucoup plus compliquées.

Pour Wolff, cette réussite possède donc une saveur particulière. Le dirigeant autrichien a dû composer avec les difficultés de son équipe, les changements techniques et la nécessité de retrouver une dynamique victorieuse.

Wolff rejoint Ron Dennis et Frank Williams dans l’histoire

Avec ce nouveau doublé, Toto Wolff atteint désormais un total de 17 titres mondiaux remportés en tant que directeur d’équipe.

Son palmarès comprend huit championnats du monde des pilotes et neuf titres constructeurs, un total qui lui permet d’égaler le record de Ron Dennis, l’ancien patron de McLaren.

Wolff rejoint également une autre figure historique de la Formule 1 : Frank Williams.

Avec neuf couronnes mondiales des constructeurs, le dirigeant de Mercedes égale en effet le total remporté sous la direction du fondateur de Williams.

Ces chiffres témoignent de la longévité et de la réussite de Wolff à la tête de Mercedes, dont il a accompagné la domination historique avant de superviser sa reconstruction.

Mais malgré ces nouveaux records et la satisfaction de retrouver les titres mondiaux, l’Autrichien reconnaît avoir beaucoup de mal à profiter durablement de ses succès.

À Berlin, Toto Wolff a expliqué que la joie d’un nouveau titre mondial ne durait jamais très longtemps. Le dirigeant autrichien a évoqué, avec son humour habituel, cette incapacité à se satisfaire d’une victoire avant de se concentrer sur le prochain objectif.

"Le moment de joie est malheureusement très bref, lorsque vous fermez les yeux pendant le vol du retour", a-t-il expliqué.

"Ensuite, la partie misérable de ma vie recommence, à savoir réfléchir à la manière dont nous allons gagner la prochaine course."

Le trophée a été remis à Toto Wolff par Boris Becker, ancienne gloire du tennis allemand. Le champion a également profité de la cérémonie pour évoquer l’enthousiasme suscité en Italie par le sacre de Kimi Antonelli.

"Je vis en Italie et je sais ce qui se passe avec Kimi", a déclaré l’ancien tennisman.

"Son atterrissage à Bologne a été retransmis en direct à la télévision."