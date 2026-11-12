Officiel : Tsolov devient réserviste de deux équipes pour 2027

Nikola Tsolov endossera le rôle de pilote de réserve pour Red Bull et Racing Bulls en 2027, marquant une nouvelle étape importante dans le parcours du Bulgare de 19 ans vers la F1. Longtemps envisagé comme un possible remplaçant de Liam Lawson, il hérite du poste de réserviste après que le Néo-Zélandais a été confirmé comme titulaire dans l’équipe de Faenza pour la saison prochaine.

Depuis qu’il a rejoint le Red Bull Junior Team en 2025, le Bulgare s’est imposé comme l’un des candidats phares du programme. Après avoir terminé vice-champion du championnat de Formule 3 en 2025, il est deuxième du championnat en F2 alors qu’il reste juste les manches du Moyen-Orient à disputer.

Red Bull a confirmé que Tsolov suivra un vaste programme de développement, dans le simulateur, lors de séances d’EL1 et dans des essais TPC avec les vieilles voitures, en plus de tests de pneumatiques en parallèle de son programme de réserviste.

"Je suis incroyablement heureux et reconnaissant envers Red Bull de me donner cette opportunité. Depuis que j’ai rejoint le Junior Team, j’ai reçu un soutien formidable et j’ai énormément progressé, tant en tant que pilote qu’en tant que personne" a déclaré Tsolov.

"Ma carrière a évolué incroyablement vite, et je dois beaucoup à tous ceux qui ont cru en moi et m’ont aidé à en arriver là. Mon ambition est claire : je veux devenir pilote de F1. Avoir l’opportunité de passer l’année prochaine à préparer cette prochaine étape est incroyablement enthousiasmant."

"Je suis convaincu qu’avec le soutien et l’expérience de l’équipe, je bénéficierai de la meilleure préparation possible pour m’assurer d’être fin prêt à franchir le cap vers la grille de F1 le moment venu."

"Je sais qu’il me reste encore beaucoup à apprendre, mais je suis prêt à travailler dur, à saisir chaque opportunité et à tout donner pour l’équipe. Pour l’instant, mon objectif immédiat est de terminer la saison de F2 de la meilleure façon possible."

Laurent Mekies, PDG et directeur de Red Bull Racing, a salué cette arrivée : "Nikola est un jeune pilote exceptionnellement talentueux, et nous avons été extrêmement impressionnés par son développement et ses performances au cours des dernières années."

"Se battre pour le championnat en F3 et jouer désormais le titre en F2 dès sa première saison complète en dit long sur ses capacités et sa détermination. Ce qui nous a tout autant impressionnés, c’est sa maturité, son approche de la course et sa volonté de continuer à apprendre et à progresser."

"Nous croyons énormément au potentiel de Nikola et nous le voyons comme un pilote ayant un avenir très prometteur en F1. Cette nomination reflète notre confiance en lui et notre engagement envers la poursuite de son développement."

"En 2027, notre priorité sera de lui apporter l’expérience, les outils et le soutien dont il a besoin pour être prêt à courir en F1 par la suite. Pour l’instant, Nikola a encore une tâche importante à accomplir en F2. Nous lui souhaitons plein succès pour les deux dernières manches et nous le soutiendrons jusqu’au bout dans sa lutte pour le championnat."