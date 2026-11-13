Hamilton veut valider un dernier objectif en 2026 avant de penser à l’année prochaine

Lewis Hamilton pense que Ferrari devait se concentrer sur l’obtention de la deuxième place au championnat des constructeurs en 2026 avant de reporter toute son attention sur l’année prochaine. Ferrari a une avance de 95 points sur Red Bull à trois courses de la fin et est en bonne voie pour terminer vice-championne du monde des constructeurs en cette première année de réglementation.

Bien que le travail sur la remplaçante de la SF-26 s’intensifie en coulisses à Maranello, le septuple champion du monde a promis que l’attention de l’équipe en piste lors des manches restantes serait focalisée sur le fait de s’assurer la place de dauphine de Mercedes F1.

"Eh bien, nous devons travailler pour nous assurer de conserver la deuxième place au championnat des constructeurs, car cela a un impact sur tout le monde à l’usine. Ils méritent vraiment cette position" a déclaré Hamilton.

"Nous devons donc travailler dur lors de ces prochaines courses, c’est certain. En parallèle, nous allons nous rendre à l’usine la semaine prochaine et commencer à travailler sur la direction que nous voulons prendre."

Le consensus général depuis le début de la saison est que Ferrari possède le meilleur châssis de la catégorie, mais sans un moteur compétitif face à Mercedes et Red Bull Powertrains, le Britannique a admis que ses chances de livrer une bataille pour un huitième titre seront limitées.

"Je pense que fondamentalement, nous avons une excellente voiture, et cela est dû à un groupe de personnes formidable à l’usine, qui sont vraiment intelligentes et ont pris les bonnes décisions. Comme je l’ai déjà dit, nous avons été des innovateurs cette année."

"Nous avons eu des éléments sur la voiture que tout le monde a souvent copiés. C’est juste que nous savons que nous manquons de puissance, et c’est quelque chose avec lequel nous vivons tout simplement. Nous devons rattraper notre retard pour l’année prochaine."

Le Britannique, qui occupe la quatrième place du championnat des pilotes, estime que Ferrari aurait eu une voiture capable de jouer le championnat avec un groupe motopropulseur plus compétitif.

"Je pense que le moteur est probablement la priorité numéro un. Nous avons la fiabilité, ce qui est bien. Mais si nous avions la même puissance que les autres, nous nous battrions pour le championnat cette année, nous le savons. Donc, rectifier cela et combler l’écart est important."

"Et nous sommes maintenant en train de, je suis en train de travailler avec le responsable de l’aérodynamique et le responsable de la dynamique du véhicule pour nous assurer de conserver les qualités de la voiture que nous avons cette année et de corriger certaines des petites choses subtiles qui pourraient être meilleures."

"Et évidemment, le département des unités de puissance fait son travail, et j’espère vraiment qu’ils vont réussir à s’en sortir."