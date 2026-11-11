Ricciardo place Verstappen parmi les plus grands pilotes de l’histoire de la F1

Daniel Ricciardo n’a rien perdu de son admiration pour Max Verstappen. Ancien coéquipier du Néerlandais chez Red Bull entre 2016 et 2018, l’Australien estime que leur rivalité a permis aux deux hommes de repousser leurs limites et considère désormais le quadruple champion du monde comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1. Devenu ambassadeur de Ford, Ricciardo salue également les performances réalisées par Verstappen lors de la première saison du partenariat entre Red Bull et le constructeur américain, déjà marquée par trois victoires lors des derniers Grands Prix.

Daniel Ricciardo garde un excellent souvenir de ses années passées aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. Si les deux pilotes ont parfois connu des confrontations particulièrement intenses en piste, l’Australien considère aujourd’hui que cette rivalité a joué un rôle essentiel dans leur progression respective.

Les deux hommes ont partagé le garage de l’écurie autrichienne entre 2016 et 2018, à une époque où Verstappen commençait à s’affirmer comme l’un des talents les plus prometteurs de la Formule 1.

Ricciardo, alors plus expérimenté que son jeune coéquipier, avait lui aussi contribué aux succès de Red Bull avant de quitter l’équipe à la fin de la saison 2018.

Depuis leur séparation, les trajectoires des deux pilotes ont pris des directions différentes. Verstappen a poursuivi son ascension jusqu’à remporter quatre titres mondiaux consécutifs entre 2021 et 2024, tandis que Ricciardo a finalement quitté la grille de départ.

Aujourd’hui âgé de 37 ans et devenu ambassadeur de Ford, l’Australien continue néanmoins de suivre de près les performances de son ancienne équipe, désormais engagée dans une nouvelle aventure technique avec le constructeur américain.

Revenant sur leur collaboration chez Red Bull, Daniel Ricciardo a d’abord exprimé sa satisfaction devant les résultats obtenus par son ancien coéquipier et l’ensemble de l’écurie.

"Je suis très heureux pour eux tous, et pour Max. Quand je repense à la période où nous étions coéquipiers avec Max, j’en garde de très bons souvenirs."

L’Australien reconnaît que leur association n’a pas toujours été de tout repos. Les deux pilotes ont régulièrement été amenés à se mesurer directement en piste, avec une rivalité parfois particulièrement intense.

"C’était une période vraiment sympa. Et oui, il y a eu des moments de rivalité et de compétition intenses, et tout ce qui va avec, mais je pense que cela nous a simplement poussés à nous dépasser et à atteindre un autre niveau, et j’ai adoré ça."

Cette concurrence interne a marqué les premières années de Verstappen chez Red Bull, alors que le Néerlandais cherchait à s’imposer face à un coéquipier déjà reconnu pour sa vitesse et sa capacité à remporter des Grands Prix.

Verstappen, "l’un des meilleurs de tous les temps"

Pour Daniel Ricciardo, le palmarès construit par Max Verstappen depuis leur collaboration ne laisse désormais plus beaucoup de place au doute quant à sa place dans l’histoire de la Formule 1.

L’Australien estime que les accomplissements de son ancien coéquipier témoignent d’un talent exceptionnel.

"Il a accompli tellement de choses depuis, et il restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs de tous les temps. Il n’y a aucun doute là-dessus. C’est un talent absolument incroyable."

Ricciardo s’est notamment intéressé à une statistique illustrant la régularité de Verstappen depuis son arrivée chez Red Bull.

"J’ai vu une statistique, je crois que chaque année où il a été chez Red Bull, il a gagné. Donc, chaque année depuis je ne sais combien de temps, il a remporté une course, et les voir réussir cela cette année avec Ford Racing, parvenir à gagner dès le départ, c’est quelque chose que je n’arrive même pas à concevoir."

Ricciardo impressionné par les débuts de Red Bull Ford

La saison 2026 a marqué un tournant majeur pour Red Bull, avec l’entrée en compétition de sa propre unité de puissance développée par Red Bull Powertrains en partenariat avec Ford.

Ce programme représente un défi technique considérable pour l’écurie autrichienne, qui doit désormais assumer une responsabilité beaucoup plus importante dans le développement de sa motorisation.

Pourtant, malgré la complexité de ce changement, Red Bull a rapidement démontré sa capacité à remporter des courses.

Max Verstappen a notamment signé trois victoires lors des derniers Grands Prix, confirmant la compétitivité du projet dès sa première année d’exploitation.

Une réussite qui impressionne particulièrement Daniel Ricciardo, d’autant qu’il possède une certaine connaissance du programme grâce à ses nouvelles fonctions auprès de Ford.

"Je connaissais un peu le projet et ce qu’ils étaient en train de construire, mais je n’arrive pas à imaginer tout ce qui a été nécessaire pour y parvenir. Et les voir réussir à gagner dès leur première saison ensemble, je veux dire, il n’y a pas de meilleur pilote que Max pour accomplir cela."

"Donc, toute cette aventure a été formidable, et j’ai envoyé un message à Max ainsi qu’à plusieurs membres de l’équipe avec lesquels je suis toujours en contact, pour leur adresser mes félicitations et leur faire part de ma joie."