Verstappen serait trop exigeant pour Mercedes F1, Hamilton ne sait pas diriger une équipe

Max Verstappen pourrait-il réellement s’intégrer chez Mercedes après avoir construit l’essentiel de sa carrière autour de Red Bull ? Ralf Schumacher en doute. L’ancien pilote de Formule 1 estime que l’implication technique particulièrement importante du Néerlandais et son influence au sein de son équipe actuelle pourraient rendre une éventuelle collaboration avec Mercedes difficile. Mais l’Allemand va plus loin dans son analyse en établissant un contraste avec Lewis Hamilton, auquel il reproche de ne jamais avoir appris à diriger une équipe !

L’avenir de Max Verstappen semble désormais solidement lié à Red Bull. Le quadruple champion du monde a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2030, confirmant sa volonté de poursuivre son aventure avec l’écurie de Milton Keynes.

Cette prolongation n’empêche toutefois pas Ralf Schumacher de s’interroger sur la capacité du Néerlandais à s’adapter à une autre structure, et plus particulièrement à Mercedes, dont le nom a régulièrement été associé au pilote Red Bull.

Pour l’ancien pilote allemand, la question ne se limite pas au niveau de compétitivité que pourrait offrir l’écurie de Brackley. Elle concerne également la place qu’occupe Verstappen dans le fonctionnement quotidien de son équipe.

Au fil des années, le Néerlandais est devenu une figure centrale de Red Bull, avec une implication technique particulièrement poussée et une connaissance approfondie de sa monoplace.

Une manière de travailler qui, selon Schumacher, pourrait se heurter à une organisation déjà solidement établie chez Mercedes.

Interrogé dans le podcast F1 de Sky Sport, Ralf Schumacher a exprimé ses réserves sur la possibilité de voir Verstappen s’intégrer facilement au sein de l’équipe dirigée par Toto Wolff.

L’ancien pilote estime que le quadruple champion du monde a développé chez Red Bull des habitudes de travail très particulières, qui ne seraient pas nécessairement compatibles avec le fonctionnement d’une autre écurie.

"Je pense que ce serait très difficile", a déclaré Schumacher.

"Max est habitué à autre chose... Il est tellement impliqué sur le plan technique qu’il veut savoir exactement ce qui se passe."

Verstappen ne se contente pas de transmettre ses impressions au volant ou de demander des modifications de réglages à ses ingénieurs. Il cherche également à comprendre en profondeur le fonctionnement de sa monoplace.

"En gros, il monte dans la voiture et veut immédiatement savoir ce qui se passe avec la boîte de vitesses, avec le différentiel. Ou comment fonctionne un amortisseur, par exemple. Il trouve intéressant d’approfondir ces questions quoi qu’il arrive."

Pour l’Allemand, une telle approche ne serait pas forcément aussi facile à reproduire dans une structure différente.

Hamilton n’aurait jamais appris à diriger une équipe

Ralf Schumacher a également profité de cette réflexion sur le rôle des pilotes pour évoquer la situation de Lewis Hamilton chez Ferrari. Et avoir un avis totalement différent de celui de Damon Hill concernant son leadership dans une équipe.

Le septuple champion du monde traverse une période délicate au sein de la Scuderia, où sa cohabitation avec Charles Leclerc a notamment suscité des tensions après leur accrochage lors du Grand Prix de Mexico. À la suite de cet incident, Frédéric Vasseur avait appelé ses deux pilotes à faire preuve d’un plus grand respect envers l’équipe.

Pour Schumacher, les difficultés rencontrées par Hamilton soulèvent une question plus générale concernant sa capacité à exercer un véritable rôle de leader au sein d’une écurie.

"Hamilton n’a jamais appris à diriger une équipe, ni sous Toto Wolff ni sous Ron Dennis", a affirmé Schumacher.

"De toute façon, cela n’a jamais été son travail. Il devait simplement monter dans la voiture et piloter aussi vite que possible."

Pour l’Allemand, cette manière d’aborder la compétition a eu des conséquences sur la personnalité sportive du septuple champion du monde.

"Je pense que cela se voit, et cela l’a également rendu assez égocentrique."

À l’inverse, Ralf Schumacher considère que Max Verstappen a développé très tôt une relation particulière avec les aspects techniques du sport automobile.

Selon lui, cette approche trouve en grande partie son origine dans l’environnement familial dans lequel le Néerlandais a grandi.

"Max appartient aussi à cette génération qui a grandi avec son père, qui travaillait lui-même sur les voitures, exactement comme c’était le cas pour moi et mon frère", a expliqué Ralf Schumacher.

"Je pense que c’est la grande différence."

Ralf Schumacher estime que l’éventuelle arrivée de Max Verstappen chez Mercedes poserait une question importante concernant la répartition des responsabilités au sein de l’écurie.

Chez Red Bull, le quadruple champion du monde a grandi avec l’organisation et développé une relation de travail étroite avec ses différents membres. Cette continuité lui a permis d’acquérir une influence considérable, qui dépasse selon Schumacher le simple rôle d’un pilote chargé d’obtenir les meilleurs résultats en piste.

Mercedes, en revanche, possède déjà une structure particulièrement importante et solidement établie. L’ancien pilote allemand doute que l’équipe de Brackley soit disposée à accorder immédiatement à Verstappen la même liberté et le même poids dans les décisions qu’il a progressivement obtenus chez Red Bull.

"Avec qui a-t-il grandi, après tout ? Avec Red Bull. Mercedes est déjà une grande équipe. Si quelqu’un comme Max y arrivait maintenant, je ne pense pas qu’ils seraient très enthousiastes à cette idée."

"Au contraire cela pourrait mieux fonctionner chez Ferrari. Je pense qu’ils sont habitués à ce qu’un pilote puisse formuler des exigences, mais à mon avis, cela vient encore de l’époque de mon frère Michael, de ce qu’il a laissé derrière lui là-bas."