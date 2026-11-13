La F1 envoyée au musée par la FE ? Damon Hill réplique, Claire Williams défend la concurrence

La rivalité entre la Formule 1 et la Formule E vient de prendre une tournure particulièrement provocatrice. Andrew Forrest, milliardaire australien à la tête d’un groupe minier et désormais engagé dans le championnat électrique avec Fortescue Zero Racing, estime que la F1 appartient bientôt au passé et devrait trouver sa place dans un musée. Des déclarations auxquelles Damon Hill, champion du monde 1996, n’a pas tardé à répondre. Plus mesurée, l’ambassadrice de l’équipe Claire Williams voit dans cette confrontation une occasion de stimuler l’innovation.

La Formule E s’apprête à franchir une nouvelle étape technologique avec l’arrivée de ses monoplaces Gen4, et certains de ses nouveaux acteurs n’hésitent pas à remettre directement en question l’avenir de la Formule 1.

C’est notamment le cas d’Andrew Forrest, milliardaire australien ayant fait fortune dans l’industrie minière, qui a profité de la présentation de sa nouvelle équipe Fortescue Zero Racing pour lancer une attaque particulièrement virulente contre la catégorie reine du sport automobile.

Selon lui, la Formule 1 appartient à une époque qui touche progressivement à sa fin, tandis que la Formule E serait mieux placée pour séduire les nouvelles générations grâce à ses technologies et à ses engagements environnementaux.

"Je pense que la Formule 1 a sa place", a-t-il d’abord déclaré, avant de préciser sa pensée d’une manière particulièrement ironique.

"Elle devrait avoir un très grand bâtiment, avec Formule 1 écrit sur sa façade, construit en pierre calcaire, avec des éclairages dessus, et ce devrait être un musée."

Pour Forrest, le développement des technologies électriques devrait progressivement modifier les préférences du public, notamment parmi les plus jeunes spectateurs.

"La Formule 1 est fantastique, mais son temps est en train de passer", a-t-il affirmé.

Forrest veut organiser un affrontement direct entre F1 et Formule E

Pour appuyer son discours, le propriétaire de Fortescue Zero Racing met notamment en avant les performances annoncées de la prochaine génération de monoplaces électriques.

Les voitures Gen4, qui doivent inaugurer une nouvelle ère pour la Formule E, seraient capables d’accélérer de 0 à 100 km/h en environ 1,8 seconde.

Une performance annoncée comme sensiblement supérieure à celle d’une Formule 1 actuelle sur cet exercice précis.

Fort de cette comparaison, Forrest souhaite que les deux championnats acceptent de se mesurer directement en piste.

"Je veux voir la Formule 1 affronter directement la Formule E", a-t-il lancé.

"Mettons-les simplement à l’épreuve. Peu m’importe que nous terminions premiers ou deuxièmes."

Reste que les performances sur une accélération départ arrêté ne permettent pas, à elles seules, de comparer les capacités globales de deux voitures de course, notamment sur la durée d’un Grand Prix.

C’est précisément sur cet aspect que Damon Hill a choisi de répondre. Champion du monde de Formule 1 en 1996 avec Williams, Damon Hill n’a visiblement pas été convaincu par les déclarations d’Andrew Forrest.

L’ancien pilote britannique a réagi sur le réseau social X, en rappelant que la performance d’une monoplace ne se résume pas à sa capacité d’accélération.

"Quand une Formule E pourra battre une Formule 1 sur la distance complète d’un Grand Prix, alors oui", a-t-il répondu.

Une réplique concise, mais qui souligne la différence fondamentale entre une accélération spectaculaire et la capacité à maintenir un niveau de performance élevé pendant toute une course.

La Formule E évolue sur des circuits et des distances adaptés à ses propres caractéristiques techniques, tandis que les monoplaces de F1 sont conçues pour répondre à des exigences différentes.

La confiance affichée par Andrew Forrest s’explique en partie par les caractéristiques de la nouvelle génération de Formule E.

Les monoplaces Gen4 doivent bénéficier d’une augmentation significative de leurs performances, avec une puissance maximale portée à 600 kW en mode Attack et une puissance de 450 kW en configuration de course standard.

Elles disposeront également d’une transmission intégrale permanente, ainsi que de batteries dont la capacité atteindra 55 kWh.

Ces évolutions doivent permettre au championnat électrique de franchir un cap important en matière de vitesse et de performance.

C’est dans ce contexte que Fortescue Zero Racing fait son arrivée dans la discipline.

La nouvelle structure a été créée à la suite du rachat de Penske Autosport et trouve ses origines dans les activités de l’ancienne Williams Advanced Engineering, avant l’entrée de la Formule E dans son ère Gen4.

L’équipe bénéficie également du soutien de Claire Williams, ancienne directrice adjointe de l’écurie Williams en Formule 1, qui occupe désormais un rôle d’ambassadrice auprès de Fortescue Zero Racing.

Claire Williams préfère voir les deux championnats se stimuler

Interrogée sur la capacité de la Formule 1 à répondre au bond technologique annoncé par la Formule E, Claire Williams a adopté une position beaucoup plus mesurée que celle d’Andrew Forrest.

L’ancienne dirigeante de Williams ne considère pas nécessairement les deux championnats comme des adversaires dont l’un devrait finir par remplacer l’autre.

Elle estime au contraire qu’une rivalité technique et sportive pourrait profiter à l’ensemble du sport automobile.

"Nous devons attendre de voir, n’est-ce pas ? Mais vous savez quoi ? Je ne pense pas qu’il puisse y avoir quelque chose de mieux que de voir les deux championnats se pousser mutuellement à progresser. Tous ceux qui travaillent dans le sport automobile aiment la compétition, et c’est la compétition qui stimule l’innovation. Donc, pour le bénéfice du reste du monde, voir la Formule 1 et la Formule E essayer potentiellement de repousser les limites encore plus loin et encore plus vite pourrait être vraiment passionnant."

Au-delà de son nouveau rôle auprès de Fortescue Zero Racing, Claire Williams a également évoqué la situation de l’écurie familiale qu’elle a quittée en 2020.

Williams traverse une saison 2026 particulièrement difficile, après avoir pourtant montré des signes de progression au cours des années précédentes.

Après 20 manches, l’équipe de Grove occupe seulement la neuvième place du championnat des constructeurs avec 12 points. Un recul important qui contraste avec les ambitions affichées.

"J’ai toujours dit que Williams était entre de très bonnes mains avec Dorilton et avec James Vowles comme directeur d’équipe", a-t-elle déclaré.

"Et bien sûr, pour toutes les personnes impliquées dans l’équipe, je pense que les performances de cette année ont dû être une surprise. Cependant, ayant grandi dans ce sport, je sais aussi bien que quiconque à quel point la Formule 1 est difficile."

Pour Claire Williams, les difficultés rencontrées par l’équipe ne doivent pas faire oublier la complexité d’une reconstruction en Formule 1.

"Transformer une équipe de Formule 1 ne se fait pas en un instant. Je le disais déjà à mon époque, lorsque j’ai connu des saisons difficiles, ou plutôt quelques saisons difficiles vers la fin. Ce qu’ils doivent accomplir n’est pas facile. Et particulièrement à l’ère du plafond budgétaire, ils sont encore en pleine construction."

"J’ai une confiance totale en James Vowles, ainsi qu’en l’équipe dirigeante de Williams et de Dorilton, qui font ce qu’ils doivent faire pour redresser la situation. Mais cela pourrait prendre un peu plus de temps que ce que nous souhaiterions tous."

"Mais ils ont l’énergie et la détermination au sein de l’équipe. Il y a des personnes formidables là-bas, ils ont d’excellents pilotes. Et je sais qu’un jour, tout finira par s’arranger pour eux. C’est simplement beaucoup de travail, et cela prend énormément de temps."