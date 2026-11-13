Ferrari est plus importante que les deux pilotes : Elkann hausse le ton, Hamilton et Leclerc sous pression

La crise qui secoue Ferrari après les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au Grand Prix du Mexique aurait désormais atteint les plus hautes sphères du constructeur italien. Selon plusieurs informations venues d’Italie, John Elkann serait personnellement intervenu auprès de Frédéric Vasseur pour rappeler que les intérêts de la Scuderia doivent primer sur ceux de ses pilotes. Mais au-delà de cette rivalité, les critiques se multiplient sur les difficultés structurelles de Ferrari...

Les conséquences de l’affrontement entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton au Grand Prix du Mexique continuent de se faire sentir chez Ferrari. Alors que les deux pilotes ont déjà été réunis par Frédéric Vasseur pour tenter d’apaiser les tensions, la direction du constructeur italien aurait décidé de s’impliquer directement dans le dossier.

Selon Autoracer, John Elkann, président de Ferrari, a personnellement demandé à Vasseur de rappeler aux deux pilotes une règle fondamentale : les intérêts de la Scuderia doivent toujours passer avant leurs ambitions individuelles.

Cette intervention fait suite au duel controversé entre Hamilton et Leclerc à Mexico, mais également aux déclarations publiques qui ont suivi et contribué à alimenter les tensions.

Toujours selon ces informations, la haute direction de Ferrari a particulièrement mal accueilli les répercussions médiatiques de cet épisode, estimant que les échanges entre les deux pilotes portaient préjudice à l’image de la marque.

Le message transmis à Vasseur serait donc clair : la rivalité sportive entre Hamilton et Leclerc ne doit pas compromettre les intérêts collectifs de Ferrari.

Mais pour plusieurs anciens membres de la Scuderia, les difficultés actuelles dépassent largement la seule question de la cohabitation entre ses deux pilotes.

Massa estime que Ferrari souffre d’un problème beaucoup plus profond

Ancien pilote Ferrari, Felipe Massa considère que les tensions entre Hamilton et Leclerc ne constituent qu’une partie des difficultés rencontrées par l’équipe italienne.

Le Brésilien, qui a couru pour la Scuderia entre 2006 et 2013, estime que Ferrari n’est toujours pas parvenue à retrouver les ingrédients qui lui permettaient autrefois de dominer la Formule 1.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, il a notamment souligné que les lacunes de l’écurie ne dataient pas de cette saison.

"Il manque encore quelque chose, et cela fait maintenant de nombreuses années que c’est le cas", a déclaré Massa.

L’ancien pilote a ensuite rappelé le temps écoulé depuis les derniers titres mondiaux remportés par Ferrari, avec le sacre de Kimi Räikkönen chez les pilotes en 2007 et celui de la Scuderia chez les constructeurs en 2008.

"C’est difficile d’imaginer que 20 ans se sont écoulés", a-t-il ajouté.

"Il manque quelque chose pour retrouver la voiture la plus rapide et l’équipe la plus efficace possible."

Concernant les tensions entre les pilotes, le Brésilien défend toutefois une approche relativement libérale.

Il estime que Hamilton et Leclerc devraient pouvoir "se battre librement en piste tant que Ferrari n’est pas directement engagée dans une lutte pour un titre mondial".

Une position qui contraste avec les appels à davantage de discipline formulés par d’autres anciens membres de Ferrari.

Luigi Mazzola, ancien ingénieur de Ferrari, se montre nettement plus sévère envers Lewis Hamilton.

L’Italien considère que le septuple champion du monde adopte une attitude de plus en plus contestable, notamment à travers certaines de ses prises de position publiques.

Mazzola a directement mis en garde contre les conséquences d’un comportement qu’il juge arrogant.

"L’arrogance ne paie jamais, même lorsqu’elle vient d’un champion du monde comme lui", a-t-il déclaré.

"Chapeau à lui pour tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière, mais actuellement, il adopte certaines positions, aussi bien sur la piste qu’en dehors."

Mazzola considère que Frédéric Vasseur doit désormais faire preuve de davantage de fermeté pour éviter que les désaccords entre ses pilotes ne prennent le dessus sur les intérêts de l’écurie.

"Ferrari est plus importante que les deux pilotes", a-t-il insisté.

"Il doit faire appliquer certaines règles et, si quelqu’un ne les respecte pas, il doit y avoir des conséquences."

Les critiques ne se limitent toutefois pas à la gestion interne de Ferrari. Ralf Schumacher s’interroge également sur la capacité de Hamilton et Leclerc à rivaliser avec les meilleurs pilotes du plateau lors de la saison 2027.

L’ancien pilote de Formule 1 estime notamment que la Scuderia aurait pu obtenir de meilleurs résultats cette année si elle avait disposé de Kimi Antonelli ou de Max Verstappen.

Consultant de Sky Deutschland, l’Allemand a formulé un jugement particulièrement sévère sur les performances du duo actuel.

"Je pense que Ferrari sait qu’elle aurait remporté quelques courses supplémentaires cette année si elle avait eu Kimi Antonelli ou Max Verstappen dans la voiture", a-t-il affirmé.

"Kimi Antonelli va tourner autour de Leclerc et Hamilton, c’est une évidence, et Max Verstappen fera probablement la même chose."