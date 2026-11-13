Ferrari prépare sa revanche en 2027 avec un moteur nettement plus puissant

Ferrari pourrait avoir franchi une étape importante dans le développement de son groupe propulseur pour la saison 2027 de Formule 1. Selon plusieurs sources en Italie, les motoristes de Maranello auraient mis au point une nouvelle spécification capable de délivrer un peu plus de 20 chevaux supplémentaires par rapport au moteur actuel. Si ce gain reste à confirmer, il représenterait une avancée significative pour la Scuderia, confrontée à un déficit de puissance face à Mercedes et Red Bull-Ford depuis l’introduction de la nouvelle réglementation en 2026.

Ferrari aurait trouvé une première réponse à ses difficultés moteur rencontrées tout au long de la saison 2026. Alors que le constructeur italien cherche à réduire son retard sur les motoristes les plus performants du plateau, des informations en provenance d’Italie évoquent une avancée importante dans le développement de son groupe propulseur pour 2027.

Selon ces informations, les ingénieurs de Maranello auraient développé une nouvelle spécification permettant d’obtenir un gain estimé entre 20 et 25 chevaux par rapport à l’unité de puissance actuellement utilisée.

Cette amélioration, qui n’a pas été officiellement confirmée par Ferrari - et qui ne le sera jamais - pourrait permettre à la Scuderia de réduire sensiblement son déficit de performance face à Mercedes et Red Bull-Ford.

Il reste néanmoins à déterminer dans quelle mesure ce gain potentiel se traduirait par une amélioration réelle des performances en piste, les caractéristiques du groupe propulseur et son intégration dans la monoplace jouant également un rôle déterminant.

Ferrari parmi les motoristes les plus en difficulté en 2026

La première saison de la nouvelle réglementation technique a mis en évidence les difficultés rencontrées par Ferrari sur le plan de la motorisation.

Malgré les efforts consentis pour préparer cette nouvelle génération de groupes propulseurs, le constructeur italien n’est pas parvenu à atteindre le niveau de performance de ses principaux concurrents.

L’évaluation réalisée par la FIA dans le cadre du dispositif ADUO, destiné à offrir des possibilités de développement supplémentaires aux motoristes accusant un retard, a notamment placé Ferrari dans la même catégorie qu’Audi et Honda.

Ces trois constructeurs figuraient parmi ceux dont le moteur à combustion interne accusait un déficit supérieur à 4 % par rapport au moteur de référence le plus performant.

Un écart significatif, qui contribue à expliquer les difficultés rencontrées par Ferrari face aux meilleures équipes, notamment dans les phases où la puissance du moteur thermique joue un rôle important.

Cette situation n’a toutefois rien d’une surprise pour la direction de la Scuderia.

Frédéric Vasseur a récemment reconnu que Ferrari savait depuis longtemps que son programme moteur abordait la nouvelle réglementation avec un retard sur ses concurrents.

"Nous savions que le moteur serait un sujet difficile, nous savions depuis des années que nous étions en retard par rapport à nos concurrents et que la première année serait extrêmement compliquée", a expliqué le directeur de Ferrari.

Si Ferrari espère réaliser des progrès importants en 2027, Frédéric Vasseur a également tenu à rappeler que le développement d’un groupe propulseur obéit à des contraintes très différentes de celles qui concernent le châssis.

"En ce qui concerne le châssis, si la conception est un désastre, vous pouvez repartir de zéro pour l’année suivante", a expliqué Vasseur.

"Faire la même chose avec le moteur, compte tenu du cycle d’homologation et du plafond budgétaire, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire immédiatement. Ce sont des projets qui s’étalent sur plusieurs années."

Malgré les difficultés rencontrées cette année, Ferrari ne cache pas son ambition de retrouver un niveau de compétitivité supérieur dès la saison prochaine.

Vasseur a confirmé que l’équipe travaillait à une amélioration substantielle de son groupe propulseur, tout en appelant à mesurer l’ampleur du chantier engagé.

"Nous espérons nous remettre sur la bonne voie l’année prochaine, mais de l’extérieur, les gens ne réalisent pas à quel point il est difficile de changer de cap. C’est comme essayer de faire tourner un gros navire."