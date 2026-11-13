Piastri révèle le positif et le négatif de ne pas lutter pour le titre

Oscar Piastri a reconnu qu’il préférerait être en lutte pour le titre mondial plutôt que de vivre la saison plus détendue qu’il subit actuellement. Le pilote McLaren F1 semblait en passe de devenir le premier champion du monde australien depuis 1980 l’année dernière, avant de s’effondrer face à Lando Norris et Max Verstappen, et de continuer cette tendance en 2026 face à son équipier qui a gagné trois courses, contre aucune pour lui.

En abordant cette saison avec le nouveau règlement, l’Australien a eu du mal à s’adapter. Il n’a remporté aucune course et n’est monté que deux fois sur le podium en 20 courses, ce qui le relègue à une lointaine septième place au classement des pilotes, avec 96 points de retard sur Norris.

Lorsqu’il lui a été demandé si c’était un revers pour lui de ne pas être impliqué dans la lutte pour le titre cette année, Piastri a expliqué les raisons de ses difficultés et a assuré qu’il y voit aussi quelques points positifs.

"Oui et non. Je veux être dans la lutte pour le championnat chaque année si je le peux, mais c’est aussi définitivement un peu plus détendu cette année" a déclaré Piastri, qui admet auprès de RN365 que ce n’est pas très positif.

"Évidemment, nous ne voulons pas être dans cette position, mais il n’y a pas tout à fait le même stress. Mais ce stress que vous avez dans une lutte pour le championnat est le sentiment que vous voulez, parce que cela signifie que vous vous battez pour quelque chose qui est votre objectif."

"Ce sentiment me manque cette année, c’est certain, et cela ajoute un peu d’intensité supplémentaire et ce genre de choses. Mais oui, tout n’est pas... il y a certaines choses qui sont un peu plus faciles quand on n’est pas dans un championnat."

Piastri a été le plus en difficulté dans une équipe McLaren qui peine à comprendre le nouveau règlement, et il admet avoir vite vu l’ampleur du défi : "Il était clair au début de la saison qu’elles allaient être assez différentes, mais principalement du côté du groupe motopropulseur."

"Les voitures elles-mêmes sont plus petites, elles ont moins d’appui, donc elles vont bien sûr toujours être différentes, mais je pense que lors des premières courses, nous étions vraiment occupés avec le groupe motopropulseur et la manière d’en tirer le meilleur parti.

"Après les premières courses, et surtout après qu’ils ont ajusté certaines règles, c’est devenu un peu plus normal, et c’est là que nous avons vraiment creusé pour comprendre à quoi ressemblait la voiture elle-même."

"Elle n’était pas si facile à piloter, et elle n’a toujours pas été facile à piloter, même maintenant. Donc, très tôt, nous avons identifié que cela allait être difficile. Il nous a fallu du temps pour comprendre exactement ce qui devait changer, puis essayer de le changer concrètement est difficile."

"Mais nous faisons des progrès lentement avec cela, et c’est tout ce que nous pouvons continuer à essayer de faire. Donc oui, cela a été la chose la plus importante. Nous avons reconnu assez tôt que la voiture avait des aspects difficiles à gérer."