Pourquoi Red Bull ne veut pas sous-estimer le podium ’exceptionnel’ de Verstappen

Red Bull a signé un double podium au Grand Prix du Brésil ce dimanche, avec la deuxième place de Max Verstappen et la troisième d’Isack Hadjar. Une performance d’autant plus saluée que le Néerlandais s’élançait 21e, et qu’il a repris 19 places pour terminer derrière Lando Norris, vainqueur à Interlagos, tandis que le pilote français a été particulièrement solide tout au long de la course.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, s’est félicité d’un très bon résultat qui a permis à la structure de Milton Keynes de creuser l’écart face à McLaren F1 au championnat, et il a rappelé que Verstappen n’en est pas à son coup d’essai en matière de remontées à Sao Paulo.

"Quel résultat fantastique pour toute l’équipe à São Paulo ! Max a livré une nouvelle prestation magistrale, remontant de la 21e à la 2e place comme seul lui sait le faire" a déclaré le Français au terme du week-end.

"Cela fait désormais trois podiums consécutifs ici au Brésil, alors qu’il s’élançait à chaque fois depuis la 17e position ou plus loin. On pourrait presque dire qu’on commence à s’y habituer, mais c’est toujours aussi exceptionnel de le voir piloter ainsi, surtout dans des conditions aussi exigeantes."

"C’est également un week-end fantastique pour Isack. Il a continué à gagner en confiance et à améliorer ses performances tout au long du week-end, réalisant une course superbe pour décrocher son troisième podium de la saison, grâce à une approche très intelligente."

"Avoir nos deux pilotes sur le podium est une récompense immense, qui témoigne du travail collectif de tout le groupe. Les conditions étaient extrêmement complexes à appréhender, mais les pilotes et l’équipe ont réalisé une prestation parfaite, de la stratégie aux arrêts aux stands."

Red Bull a cependant du travail d’analyse à faire, notamment après les retours de Verstappen pendant la course sur le comportement de la RB22.

"Tout n’a pas été simple," admet-il.

"Nous étions très compétitifs avec les pneus intermédiaires, mais après le passage de Max aux pneus pour piste sèche, l’équilibre de la voiture a été considérablement modifié, ce qui a rendu les choses plus difficiles."

"Nous devrons analyser cela et continuer à travailler dur, car Lando disposait finalement d’un peu plus de rythme que nous. Dans l’ensemble, ce double podium est une réussite fantastique, qui reflète le travail acharné, l’engagement et la détermination qui caractérisent cette équipe."