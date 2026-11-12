Pourquoi Red Bull ne veut pas sous-estimer le podium ’exceptionnel’ de Verstappen
Même si le scénario s’est répété trois années de suite
Red Bull a signé un double podium au Grand Prix du Brésil ce dimanche, avec la deuxième place de Max Verstappen et la troisième d’Isack Hadjar. Une performance d’autant plus saluée que le Néerlandais s’élançait 21e, et qu’il a repris 19 places pour terminer derrière Lando Norris, vainqueur à Interlagos, tandis que le pilote français a été particulièrement solide tout au long de la course.
Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, s’est félicité d’un très bon résultat qui a permis à la structure de Milton Keynes de creuser l’écart face à McLaren F1 au championnat, et il a rappelé que Verstappen n’en est pas à son coup d’essai en matière de remontées à Sao Paulo.
"Quel résultat fantastique pour toute l’équipe à São Paulo ! Max a livré une nouvelle prestation magistrale, remontant de la 21e à la 2e place comme seul lui sait le faire" a déclaré le Français au terme du week-end.
"Cela fait désormais trois podiums consécutifs ici au Brésil, alors qu’il s’élançait à chaque fois depuis la 17e position ou plus loin. On pourrait presque dire qu’on commence à s’y habituer, mais c’est toujours aussi exceptionnel de le voir piloter ainsi, surtout dans des conditions aussi exigeantes."
"C’est également un week-end fantastique pour Isack. Il a continué à gagner en confiance et à améliorer ses performances tout au long du week-end, réalisant une course superbe pour décrocher son troisième podium de la saison, grâce à une approche très intelligente."
"Avoir nos deux pilotes sur le podium est une récompense immense, qui témoigne du travail collectif de tout le groupe. Les conditions étaient extrêmement complexes à appréhender, mais les pilotes et l’équipe ont réalisé une prestation parfaite, de la stratégie aux arrêts aux stands."
Red Bull a cependant du travail d’analyse à faire, notamment après les retours de Verstappen pendant la course sur le comportement de la RB22.
"Tout n’a pas été simple," admet-il.
"Nous étions très compétitifs avec les pneus intermédiaires, mais après le passage de Max aux pneus pour piste sèche, l’équilibre de la voiture a été considérablement modifié, ce qui a rendu les choses plus difficiles."
"Nous devrons analyser cela et continuer à travailler dur, car Lando disposait finalement d’un peu plus de rythme que nous. Dans l’ensemble, ce double podium est une réussite fantastique, qui reflète le travail acharné, l’engagement et la détermination qui caractérisent cette équipe."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Red Bull
- Verstappen serait trop exigeant pour Mercedes F1, Hamilton ne sait pas diriger une équipe
- Pourquoi Red Bull ne veut pas sous-estimer le podium ’exceptionnel’ de Verstappen
- Ricciardo place Verstappen parmi les plus grands pilotes de l’histoire de la F1
- La FIA dévoile son dernier bilan ADUO, Red Bull peut encore se réjouir... ou pleurer !
- ’Aucune simulation n’en est capable’ : la remontée de Verstappen a défié tous les scénarios