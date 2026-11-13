’Plus intelligent que d’habitude !’ : Wolff plaisante sur son e-mail devenu public

Toto Wolff a tenu à rappeler que le sacre mondial de Kimi Antonelli ne devait pas être considéré comme la réussite d’un seul homme. Après le premier titre de champion du monde décroché par l’Italien au Mexique, le directeur de Mercedes a reçu de nombreux compliments pour avoir fait confiance à un pilote aussi jeune. Mais plutôt que de s’attribuer les mérites de cette décision, l’Autrichien a choisi d’adresser un long message de remerciement à l’ensemble de son équipe. Un e-mail de près de 1000 mots, initialement destiné au personnel de Mercedes, que son adjoint Bradley Lord a finalement rendu public sur LinkedIn.

Le titre mondial de Kimi Antonelli, décroché à seulement 20 ans lors du GP du Mexique, a constitué l’un des moments les plus marquants de la saison 2026. En devenant le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, le pilote italien a également validé le pari audacieux réalisé par Mercedes lorsqu’elle lui a confié un baquet de titulaire.

Ce choix, largement associé à Toto Wolff, a naturellement valu au directeur de l’écurie allemande de nombreuses félicitations après le sacre de son protégé.

Mais l’Autrichien a rapidement estimé que les compliments qu’il recevait ne reflétaient pas suffisamment le travail collectif ayant permis à Antonelli de gravir les échelons jusqu’au sommet de la Formule 1.

Il a donc décidé de prendre le temps de remercier personnellement, par écrit, les nombreux membres de Mercedes ayant contribué à la réussite du jeune Italien.

Un message particulièrement détaillé, adressé à l’ensemble du personnel de l’écurie, qui n’était pas initialement destiné à être rendu public.

Un e-mail de 1000 mots finalement publié sur LinkedIn

C’est Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, qui a finalement décidé de partager le message de Toto Wolff sur LinkedIn, le réseau social principalement consacré au monde professionnel et au recrutement.

Une initiative qui a permis de découvrir la manière dont le dirigeant autrichien avait souhaité redistribuer les mérites du premier titre mondial d’Antonelli.

Interrogé sur cette publication inattendue, Wolff a d’abord accueilli la question avec humour quand on lui a notamment rappelé que son propre adjoint avait rendu public un e-mail qu’il avait envoyé au reste de l’équipe.

"Il faisait 1000 mots", a répondu Wolff.

"J’ai été surpris. La dernière fois que j’ai écrit autant, c’était sous une énorme pression à l’école."

"Si je l’ai fait, c’est de manière spontanée, parce que j’ai reçu énormément de compliments ce dimanche soir-là pour lui avoir donné cette opportunité, notamment en Italie, et c’est quelque chose qui vous rend très fier. Mais j’ai ressenti le besoin de rendre hommage à toutes les personnes qui n’étaient peut-être pas autant sous les projecteurs."

Wolff estime d’ailleurs que son message, malgré sa longueur inhabituelle, ne permettait pas de remercier individuellement toutes les personnes impliquées dans le parcours d’Antonelli.

"Même cet e-mail ne leur rendait pas suffisamment justice, parce qu’il y a beaucoup d’autres personnes qui ont participé au processus de décision et qui l’ont aidé à arriver là où il en est. C’est pour cela que j’ai ressenti le besoin d’exprimer au moins ma gratitude envers toute cette grande équipe."

Quant à la décision de Bradley Lord de rendre ce message public, Wolff l’a également évoquée avec une pointe d’autodérision.

"Ensuite, Bradley a estimé que cet e-mail était plus intelligent que d’habitude, alors il l’a publié sur LinkedIn, et c’est à partir de là qu’il s’est propagé."

Le titre de Kimi Antonelli revêt une importance particulière pour Mercedes, qui n’avait plus remporté le championnat du monde des pilotes depuis 2020.

Cette année-là, Lewis Hamilton avait décroché son septième titre mondial, le sixième obtenu sous les couleurs de l’écurie allemande. Le Britannique, qu’Antonelli a ensuite remplacé chez Mercedes, restait ainsi le dernier pilote à avoir remporté le championnat au volant d’une monoplace des Flèches d’Argent.

Six ans plus tard, son successeur a donc permis à l’équipe de renouer avec le sommet du classement des pilotes, tout en devenant le plus jeune champion du monde de l’histoire.

Mais Mercedes ne s’est pas arrêtée à ce premier succès. Une semaine après le sacre d’Antonelli au Mexique, l’écurie allemande a également remporté le championnat du monde des constructeurs à l’issue du GP du Brésil.

Un neuvième titre dans cette catégorie pour Mercedes, qui n’avait plus été sacrée depuis 2021.

Interrogé sur la manière dont il comparait personnellement le titre des constructeurs à celui des pilotes, Toto Wolff a insisté sur l’importance particulière du championnat réservé aux équipes.

"Énormément d’importance, parce que nous sommes un constructeur automobile, et être également le meilleur constructeur est très important pour nous. Et cela permet de verser les primes."

"Fondamentalement, c’est ce qui fait la différence pour tous nos collaborateurs, sans oublier l’honneur d’être le meilleur constructeur de Formule 1."