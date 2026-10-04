Mercedes sous le choc : ses évolutions ont ralenti la W17 de 5 dixièmes

Mercedes F1 espérait franchir un nouveau cap à Sepang grâce à un important package d’évolutions, mais les premiers résultats ont provoqué l’effet inverse de celui attendu. Alors que les nouvelles pièces étaient censées apporter environ trois dixièmes de seconde à la W17, Toto Wolff estime que son équipe pourrait avoir reculé de trois à cinq dixièmes, avec des faiblesses totalement inhabituelles apparues aussi bien en ligne droite que dans les virages lents. Aucune Mercedes n’a terminé les qualifications dans le top 3, laissant l’équipe allemande face à l’une des déconvenues techniques les plus déroutantes de sa saison.

Mercedes avait placé beaucoup d’espoirs dans les nouveautés apportées pour le Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie. Sur le papier, les données laissaient attendre un gain significatif, de l’ordre de trois dixièmes au tour.

Mais après les qualifications, Wolff a livré un constat autrement plus préoccupant. Non seulement le gain attendu n’est pas apparu, mais le directeur de Mercedes considère que sa monoplace a évolué dans la direction opposée.

"Nous n’avons jamais connu une évolution qui fonctionne aussi mal auparavant. Nous avons apporté une évolution qui était censée nous rendre plus rapides. Mais cela a fonctionné dans la direction opposée et nous étions maintenant six dixièmes trop lents."

"Vous vous attendez à voir arriver trois dixièmes de gain et, à la place, on dirait que vous reculez de trois, quatre ou cinq dixièmes."

Plus préoccupant encore, les faiblesses de la W17 ne correspondent pas à celles auxquelles Mercedes avait été habituée depuis le début de l’année.

L’équipe a notamment été surprise par son déficit dans les lignes droites. La monoplace semble générer beaucoup de traînée aérodynamique, au point que Wolff a constaté des pertes importantes face à la Red Bull de Max Verstappen.

"On dirait que nous avons énormément de traînée parce que c’est la première fois que nous perdons autant de temps dans les lignes droites, particulièrement face à Max. Et ensuite, dans les virages lents, au virage 2, nous ne parvenons pas à faire tourner la voiture. Dans l’ensemble, ce sont des choses que nous n’avions pas vues de toute l’année."

La combinaison entre le revêtement particulièrement rugueux de Sepang et les températures extrêmes pourrait exposer un problème de fonctionnement inhabituel sur la W17.

Une telle hypothèse permettrait notamment d’expliquer pourquoi les résultats observés en piste diffèrent autant des gains indiqués par les données de Mercedes. George Russell reconnaît toutefois que cette explication ne peut suffire à elle seule : quelle que soit la théorie, le seul véritable juge reste le chronomètre.

"Tous les chiffres indiquent une amélioration avec ces pièces. Malgré cela, nous pratiquons un sport dans lequel nous devons nous concentrer sur les temps au tour, pas sur ce que disent les chiffres."

Kimi Antonelli se montre néanmoins plus prudent avant de tirer une conclusion définitive sur le nouveau package.

Le leader du championnat, qui s’élancera finalement depuis la troisième position grâce à la pénalité infligée à Isack Hadjar, estime que les caractéristiques particulièrement inhabituelles du week-end malaisien pourraient fausser le jugement porté sur les nouvelles pièces.

"Est-ce à cause de l’asphalte et du fait qu’il fait extrêmement chaud ici ? Ou est-ce parce qu’il nous manque peut-être quelque chose avec le nouveau package ? Singapour nous donnera probablement une meilleure lecture de ce package."

Wolff se montre en revanche beaucoup moins optimiste concernant les perspectives immédiates de son équipe.

Avant le Grand Prix, le directeur de Mercedes semble surtout préoccupé par le déficit en ligne droite. Dans ces conditions, il peine à imaginer comment ses pilotes pourront véritablement se battre aux avant-postes dimanche.

"Je ne vois aucune chance lorsque vous perdez autant dans les lignes droites que nous en ce moment."

"Nous devons maintenant comprendre si le problème vient réellement des nouvelles pièces, de leur interaction avec les réglages de la W17 ou des conditions très particulières de Sepang."

"La troisième place récupérée par Kimi sur la grille grâce à la pénalité de Hadjar atténue quelque peu les conséquences immédiates, mais elle ne résout rien sur le fond. La course sera difficile."