Waché pense que la victoire sera la ’prochaine étape’ pour Hadjar

Pierre Waché est convaincu que gagner des courses est la "prochaine étape" pour Isack Hadjar, qui a signé trois podiums en 2026 pour sa première saison dans Red Bull. Le directeur technique de l’équipe de Milton Keynes pense que l’étape suivante à franchir pour le jeune pilote est d’aller chercher son premier succès en carrière, ce qui n’est pas simple dans une équipe où il épaule Max Verstappen.

La première saison du Français a été excellente en dépit d’une absence de trois courses après une blessure à l’entraînement au niveau du poignet. Red Bull a déjà récompensé cela en prolongeant le contrat de Hadjar jusqu’en 2027.

Waché a expliqué que le développement de Hadjar s’était construit autant sur la communication avec son côté du garage que sur la vitesse pure, et que tous les paramètres surveillés sont en progression.

"Tout d’abord, il doit contribuer pour lui-même, dire ce dont il a besoin pour aller vite" a déclaré l’ingénieur à RN365. "Il s’est beaucoup amélioré depuis le début de la saison. Il a clairement du rythme en lui, comme nous l’avons vu."

"Quand vous avez un nouvel ingénieur ou un nouveau pilote, vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez comprendre le vocabulaire utilisé pour les besoins qu’il a. Mais il se développe bien. Il a un potentiel énorme en lui, et un désir de gagner."

"C’est ce que nous recherchons. Nous avons besoin qu’un second pilote soit très bon pour le championnat des constructeurs. C’est notre objectif. Il est au bon endroit, et il est l’avenir de l’équipe, sinon nous ne l’aurions pas pris."

Lorsqu’il lui a été demandé si Hadjar apportait ce que Red Bull espérait de son deuxième pilote, après avoir traversé plusieurs duos difficiles ces dernières années, Waché a préféré se tourner vers l’avenir.

"Je ne veux pas regarder cela. Peut-être que c’était difficile, et peut-être que c’était de notre faute. En ce moment, il fait exactement ce dont nous avons besoin. Pour être honnête, il bouscule le système, il est à la bonne position."

Questionné sur ce qui vient ensuite après la série de podiums de Hadjar, le directeur technique a fixé un objectif net : "La prochaine étape sera de gagner des courses et tout le reste, mais il a son envie. Il se développe, et pour être juste avec lui, c’est un travail difficile d’être face au meilleur pilote."