Audi F1 rêve de recruter Verstappen : Wheatley dévoile ses intentions

Audi ne cache plus ses ambitions. Alors que la marque aux anneaux se prépare à faire son entrée officielle en Formule 1 l’an prochain en reprenant l’écurie Sauber, son nouveau team principal Jonathan Wheatley vise déjà très haut : attirer Max Verstappen dans la structure dans les années à venir.

Le constructeur allemand débutera en 2026 dans un environnement totalement renouvelé, avec son propre moteur développé à Neuburg et un management profondément restructuré. Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull et acteur clé des succès de Verstappen, pilote désormais les opérations quotidiennes de l’équipe.

Lors d’un événement organisé cette semaine, Audi a révélé une première livrée concept pour sa saison inaugurale. Et lors de cette présentation, Wheatley a été direct lorsqu’il a été interrogé sur l’idée de travailler à nouveau avec Verstappen.

"Oui, je veux que Max Verstappen pilote notre voiture," a-t-il déclaré sans détour.

Pour l’heure, Audi dispose déjà de son duo pour 2026 et 2027 : Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Mais les objectifs affichés par le constructeur, se battre pour les titres mondiaux à l’horizon 2030, pourraient constituer un argument fort pour le quadruple champion du monde, dont le contrat actuel avec Red Bull court jusqu’à fin 2028.

Wheatley assume pleinement son ambition.

"Quel type de directeur d’équipe serais-je si je ne voulais pas cela ?"

L’Anglais rappelle aussi sa longue relation avec Verstappen et son entourage.

"J’ai la chance d’être ami avec Max depuis longtemps, mais aussi avec son père Jos et son manager Raymond (Vermeulen)."

"Et une telle amitié se construit parce que vous êtes toujours honnête et que vous ne trahissez jamais la confiance qui s’est établie."

Mais il reconnaît qu’une simple amitié ne suffit pas à imaginer un transfert imminent !

"Bien entendu. Je ne pense pas que ce soit suffisant aujourd’hui pour relier directement Verstappen à un baquet chez Audi."

Pour Wheatley, l’objectif est clair : bâtir un projet crédible, performant et durable… et espérer qu’un jour, Verstappen y voie une opportunité.