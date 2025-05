Bearman veut oublier un week-end de Miami ’douloureux’ à Imola

Oliver Bearman est heureux d’aller rouler à Imola ce week-end, un circuit qu’il aime et connait, et sur lequel il compte pour effacer la déception de Miami. Le pilote Haas F1 est en effet déçu de n’avoir inscrit aucun point en Floride et souhaite rebondir à l’occasion du Grand Prix d’Emilie-Romagne.

"Je suis impatient de revenir, c’était difficile à Miami de perdre des points au Sprint et d’abandonner en course. Ca fait mal, même si l’on ne se battait pas pour les points, ne pas voir le drapeau à damier est toujours douloureux" déplore Bearman.

"Je suis impatient de revenir maintenant sur un circuit que je connais, ça fait longtemps que je n’ai pas eu ça. Imola est un de mes circuits préférés et l’Italie est un de mes pays préférés, donc j’ai hâte et j’espère que le nouveau package de ce week-end sera aussi performant qu’espéré."

S’il aime Imola, c’est à la fois pour le caractère de la piste, mais aussi pour le public italien : "Le circuit lui-même est amusant, à l’ancienne, et il punit les erreurs, donc c’est un circuit que j’aime beaucoup et j’ai hâte de rouler."

"Je pense tout d’abord qu’être entouré par les fans italiens est toujours un feeling spécial. J’ai une connexion à Ferrari et ils ont toujours été très gentils avec moi, donc j’ai toujours hâte de courir ici et à Monza."