Palou fait une croix sur la F1 malgré les fans qui le poussent vers Cadillac

Alex Palou, leader du championnat de l’IndyCar, se dit reconnaissant envers les fans qui réclament sans cesse son recrutement par l’écurie Cadillac F1 ou d’autres programmes de F1 en manque de talents.

Mais l’Espagnol de 28 ans, qui a prolongé son contrat avec Chip Ganassi Racing, a déménagé sa famille d’Espagne en Indiana et ambitionne de remporter son quatrième championnat en cinq ans. Il affirme avoir trouvé un foyer durable aux États-Unis.

"On a construit une maison !" a déclaré Palou à Racer.

"Ça nous a pris environ 14 mois. Tout le monde sait que j’ai tout essayé pour faire de la F1 ; j’étais à fond. Ce n’était même pas juste : ’Je vais essayer un peu’. J’étais à fond. Ça n’a pas marché."

Il semblerait qu’une clause de rachat soit présente dans le contrat de Palou, ce qui permettrait à Cadillac ou à toute autre écurie de F1 de payer Chip Ganassi Racing pour sa libération. Cependant, le montant serait si élevé qu’aucune équipe ne s’engagerait à la hauteur de la somme nécessaire.

"Je dirais que je ne cherche pas à y aller. J’ai eu une demi-chance, ou plutôt 10 % de chances, et ça n’a pas fonctionné. C’est bien, et je suis heureux d’avoir une opportunité incroyable ici, et tout se passe bien. Je n’ai eu aucun contact (en F1). Je ne cherche pas de changement."