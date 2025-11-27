Gasly pense que les deux arrêts obligatoires pourraient bénéficier à Alpine F1

Pierre Gasly espère qu’Alpine F1 pourra tirer parti des caractéristiques du circuit de Losail, ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Qatar. Le pilote Alpine F1 confirme que ce sont les conditions et les tracés qui ont favorisé l’équipe récemment.

Le regain de forme perçu au Brésil et à Las Vegas pourrait donc se poursuivre pour d’autres raisons, et il espère ainsi en tirer parti dans le cours du week-end.

"On pourrait discuter en profondeur de cela, mais c’est surtout lié aux caractéristiques de piste et aux conditions. Vegas est un circuit unique avec peu de grip et peu d’appui, et c’était mouillé, ce qui est toujours mieux en tant que gars du nord de la France !" a plaisanté Gasly.

"On a montré une meilleure vitesse, j’en suis content, et j’aime à penser qu’il y aura moyen de montrer une meilleure forme ici au Qatar que ce qu’on avait montré lors des courses précédentes, donc on verra."

"Dans les virages rapides, on est un peu plus compétitifs par rapport aux virages serrés. Le circuit est rythmé et rapide, on avait terminé cinquièmes l’an dernier. C’est un bon souvenir, ce sera un peu plus dur cette année mais on espère viser le top 10."

Le fait de réduire la longueur des relais pourrait aussi aider Alpine, qui peine souvent à gérer la dégradation de ses gommes, et bénéficiera donc des deux arrêts obligatoires.

"Je pense que ce n’est pas une surprise, et on est du plus mauvais côté en matière de dégradation, donc si je regarde pour l’équipe, c’est un bénéfice et une bonne nouvelle. Certains dans le paddock ne seront pas contents, mais on glisse plus que d’autres avec les pneus donc ce n’est pas une mauvaise chose."

En revanche, les possibilités stratégiques seront très limitées : "Je pense que vous avez une idée. Car aussi intelligents qu’on puisse être, les options sont limités, ce sera basé sur la situation, mais on verra ce qui peut se passer. Car on a toujours des plans, et on a vu la semaine dernière que la course peut être très différente après le premier virage."

S’il ne veut pas encore penser à la saison prochaine, Gasly a hâte de se tourner vers le projet 2026 : "Je vis au jour le jour, mais 2026 sera bientôt dans mon esprit. Mais je veux faire le mieux possible pour l’équipe. On est dixièmes sans aucune chance de revenir neuvièmes et chez les pilotes, il n’y a rien de très excitant, mais dans une dizaine de jours, on se tournera vers 2026 et ce sera plus excitant."

Franco Colapinto ne sait pas à quoi s’attendre ce week-end, mais il pense aussi que ce sera une progression pour Alpine : "On était compétitifs sur le mouillé à Vegas, mais on était hors du rythme en course. Je n’ai pas réussi à maximiser les choses pour moi, et ça devrait être mieux ce week-end. Il y a des virages rapides qui devraient être meilleurs pour la voiture."

"On verra les stratégies, ça devrait être assez similaire entre les voitures car personne ne voudra prendre le risque d’une voiture de sécurité. C’est pour des raisons de sécurité, mais ce sera une course d’attaque, ce sera difficile physiquement."

L’Argentin est lui aussi impatient de se tourner vers 2026 : "Ce sera bien d’avoir des essais avant les tests officiels. Je suis impatient que l’année prochaine commence, j’ai hâte que l’on débute 2026 et ce sera bien de travailler avec l’équipe."