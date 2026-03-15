Bearman raconte comment il a ’évité un crash’ avec Hadjar pour signer un top 5

Oliver Bearman continue de faire un début de saison proche de la perfection. Le pilote Haas F1 est de nouveau le meilleur des autres ce dimanche en Chine, après avoir terminé cinquième. Il l’avait déjà été la semaine dernière avec une septième place à Melbourne, et avait inscrit un point au Sprint hier.

Le Britannique a pourtant failli tout perdre dans le premier tour quand Isack Hadjar a fait un tête-à-queue devant lui, et qu’il a dû l’éviter. S’il se félicite d’y être parvenu, il a perdu du temps, mais a heureusement bénéficié de la voiture de sécurité après cela.

"C’était malheureux, il était en pneus tendres, il m’a dépassé et a perdu la voiture devant moi, j’étais comme un lapin pris dans les phares, je ne savais pas quoi faire !" a raconté Bearman, détaillant sa réaction très rapide pour contourner la Red Bull.

"J’ai vu la voiture glisser, je ne savais pas s’il allait relâcher les freins, j’ai eu un quart de seconde pour réfléchir. Je suis allé à gauche, j’aurais probablement dû aller à droite, mais on est en mode survie pour éviter de crasher la voiture, et je ne l’ai pas crashée."

"Je suis reparti très loin, j’ai pu dépasser d’autres voitures, et la Safety Car est tombée au bon moment. J’ai eu de la malchance au premier tour mais de la chance avec la voiture de sécurité et ça s’est un peu compensé. Après ça, j’ai eu une bonne course, j’ai pu dépasser et la voiture était très rapide."

Interrogé sur la suite de sa saison après deux résultats très convaincants, qui permettent à Haas de pointer en quatrième place du classement, Bearman ne veut pas s’arrêter en si bon chemin : "On peut en avoir davantage et je veux continuer à tout donner."

Esteban Ocon a terminé en fond de classement après un accrochage avec Franco Colapinto et un arrêt en fin de course. Le Français est surtout frustré d’un timing de voiture de sécurité qui a ruiné sa chance de bien figurer malgré un bon début de course.

"L’incident n’est pas trop le problème, c’est plutôt la Safety Car qui vient au mauvais moment. Ca fait deux courses qu’on n’a pas de réussite sur ce plan, ça vient au mauvais moment et on perd du temps sur les autres" a noté Ocon auprès de Canal+.

"On était top en début de course, on a fait de bonnes batailles, on pouvait viser la cinquième ou la sixième place et après on a reculé. On était partis avec les durs donc on ne pouvait pas s’arrêter plus tôt, on aurait dû faire deux arrêts."

Il assume son erreur dans l’incident avec Colapinto, et il se devait de tenter une attaque sur l’Alpine pour espérer aller chercher un point, mais il est rassuré que cela n’ait pas empêché l’Argentin d’aller chercher un point.

"Pour l’incident avec Franco, c’est ma faute, je mérite la pénalité et je me suis excusé. Il y avait un point en jeu, il fallait le tenter, et je suis content qu’on ne reste pas tous les deux sur le carreau et qu’il marque quand même un point."