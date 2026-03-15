Gasly est ’très content’ de sa sixième place mais explique une part de frustration

Pierre Gasly a terminé sixième du Grand Prix de Chine, ce qui lui permet de remonter en septième place au championnat des pilotes. Le pilote Alpine F1 est satisfait d’avoir signé un si bon résultat et de s’être battu en course, mais il reste frustré.

En effet, il explique avoir été en difficulté en milieu de course et avoir raté sa relance de Safety Car, elle-même tombée à un mauvais timing. Il pense que la cinquième place était jouable face à Oliver Bearman et Max Verstappen.

"J’ai une partie de moi qui est très contente pour tous ces points, on fait un week-end très solide depuis la Qualification Sprint. J’ai pris un très bon départ, j’ai pu me placer cinquième, la Safety Car nous a mis un peu dans la... ça nous a mis en difficulté" a déclaré Gasly à Canal+.

"En rythme de course on était vraiment bien, mais c’était compliqué en milieu de course avec les voitures autour de nous, j’ai perdu du temps, Max et Bearman se sont envolés, et j’ai réussi à revenir en fin de course, il n’a pas manqué grand chose pour aller chercher Bearman."

"J’aurais préféré avoir cette cinquième place, je pense qu’on l’avait, il y a quelques petites choses à régler. Après la Safety Car je n’avais pas d’énergie, il y a Bearman qui me dépasse dès la relance en mettant le clignotant, mais c’est un bon début cette cinquième place."

Après la bataille avec Verstappen, et avant que ce dernier n’abandonne, Gasly s’est agacé à la radio d’avoir été légèrement poussé à l’extérieur par son rival. Il admet qu’il a été un peu emporté par l’adrénaline.

"Je suis toujours à vif dans la voiture, c’était corsé, ce à quoi je m’attendais avec Max, mais je reverrai les images, j’étais un peu chaud, mais je l’avais dans le viseur et c’est plaisant d’avoir Max dans le viseur, ça aurait pu être une belle bagarre."

Franco Colapinto était beaucoup plus mesuré dans ses propos malgré le fait qu’il ait marqué son premier point sous les couleurs d’Alpine. L’Argentin s’est accroché avec Esteban Ocon, qui s’est excusé après l’arrivée, et il a perdu la possibilité d’un meilleur résultat.

"C’était une course amusante avec lui, c’est dommage que ça finisse comme ça, j’ai perdu deux points dans ce contact. Ce n’est pas ce que je voulais, ça aurait pu être mieux et je pense avoir été malchanceux toute la journée" a déclaré Colapinto.

Le résultat brut est positif, mais le pilote Alpine ne peut pas s’empêcher d’être frustré des circonstances dans lesquelles il a inscrit ces points : "C’était positif, on a été rapide, mais je dois encore trouver de la performance."

Pour l’équipe d’Enstone, c’est la première double entrée dans les points depuis le Grand Prix du Brésil 2024, durant lequel Gasly et Esteban Ocon avaient terminé sur le podium.