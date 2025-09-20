Bearman ’piégé’ par le vent, Ocon vers une disqualification

La séance qualificative du Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a pas été de tout repos pour Haas F1 et ses pilotes. Oliver Bearman est passé en Q2 mais a percuté le mur au début de celle-ci, ce qui lui vaut le 15e temps final de la séance.

"J’ai touché le mur dans le virage 2, j’essayais de faire un bon tour car il y avait eu des interruptions. Chaque tour est important car on avait déjà failli être éliminés en Q1 à cause de ça. J’ai malheureusement été piégé par le vent, je suis désolé pour l’équipe" a déclaré Bearman.

Esteban Ocon a été éliminé en Q1 sur une piste piégeuse, mais le Français est honnête et reconnait des problèmes liés à sa voiture arrivés plus tôt dans le week-end. Il s’agace même d’avoir des choses récurrentes sur sa VF-25.

Malheureusement, il semblerait qu’Ocon se dirige vers une disqualification, car sa voiture a échoué au test de déflexion de l’aileron arrière après la séance, et une infraction technique est toujours punie par une disqualification. Avant même de savoir cette nouvelle, il se montrait déjà frustré.

"Je ne pense pas que ce soit les conditions le problème, c’est pareil pour tout le monde. On a un problème de freins sur la voiture depuis ce matin, on n’arrive pas à la stopper. J’ai bloqué les roues trois ou quatre fois en freinant très tôt donc j’ai perdu énormément de temps" a déclaré Ocon.

"Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd’hui. C’était déjà difficile hier mais c’est pire aujourd’hui. C’est décevant car on avait l’opportunité de faire quelque chose de bien. Il faut qu’on arrive à régler ces problèmes qui viennent et reviennent car c’est un peu fatiguant."

Le pilote au numéro 31 déplore une bonne occasion gâchée de se qualifier en première partie de grille, puisqu’il affichait un très bon rythme vendredi : "Il y a toujours des opportunités à saisir ici en course mais c’est une opportunité gâchée. On va tout faire pour essayer de la saisir, mais ce n’est pas là où on devrait être."