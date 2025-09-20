Alonso a frôlé la Q3 avec le 11e temps sur la grille, Stroll 14e

La séance de qualification du jour à Bakou a été très chaotique, marquée par six drapeaux rouges, un record.

Aston Martin F1 n’en a toutefois pas vraiment profité même si Fernando Alonso, le meilleur de la Q2 avec le 11e temps, ne se voyait pas forcément aussi haut sur la grille de départ.

"Les qualifications se sont un peu mieux déroulées que prévu aujourd’hui et je pense que se retrouver à la limite de la Q3 est un bon résultat pour nous."

"Il y a eu beaucoup de drapeaux rouges et jaunes, nous n’avons donc pas pu faire beaucoup de tours. Nous avons choisi de rouler principalement avec des pneus médium et je pense que cela a plutôt bien fonctionné, mais il est difficile de dire quel composé est le meilleur."

"Le vent a rendu les conditions difficiles et chaque tour était très irrégulier. Il devrait y avoir du vent demain également, nous verrons bien ce qui se passera."

Lance Stroll a aussi été éliminé en Q2, il sera 14e sur la grille.

"Nous avons réalisé une bonne Q1, mais nous n’avons bouclé que quelques tours en Q2, car le vent changeait de direction à chaque tour. Les conditions étaient très délicates et il n’était pas facile de faire des tours propres, car on perdait soudainement de l’appui."

"Nous partirons de la 14e place demain et nous verrons ce que nous pouvons faire."