Alonso a frôlé la Q3 avec le 11e temps sur la grille, Stroll 14e
Les pilotes Aston Martin F1 n’ont pas passé la Q2 à Bakou
La séance de qualification du jour à Bakou a été très chaotique, marquée par six drapeaux rouges, un record.
Aston Martin F1 n’en a toutefois pas vraiment profité même si Fernando Alonso, le meilleur de la Q2 avec le 11e temps, ne se voyait pas forcément aussi haut sur la grille de départ.
"Les qualifications se sont un peu mieux déroulées que prévu aujourd’hui et je pense que se retrouver à la limite de la Q3 est un bon résultat pour nous."
"Il y a eu beaucoup de drapeaux rouges et jaunes, nous n’avons donc pas pu faire beaucoup de tours. Nous avons choisi de rouler principalement avec des pneus médium et je pense que cela a plutôt bien fonctionné, mais il est difficile de dire quel composé est le meilleur."
"Le vent a rendu les conditions difficiles et chaque tour était très irrégulier. Il devrait y avoir du vent demain également, nous verrons bien ce qui se passera."
Lance Stroll a aussi été éliminé en Q2, il sera 14e sur la grille.
"Nous avons réalisé une bonne Q1, mais nous n’avons bouclé que quelques tours en Q2, car le vent changeait de direction à chaque tour. Les conditions étaient très délicates et il n’était pas facile de faire des tours propres, car on perdait soudainement de l’appui."
"Nous partirons de la 14e place demain et nous verrons ce que nous pouvons faire."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Aston Martin F1 Team
- Alonso a frôlé la Q3 avec le 11e temps sur la grille, Stroll 14e
- Alonso dévoile son plan pour sa retraite de la F1
- Alonso et Stroll ont évalué les pneus plus que leur performance à Bakou
- La casse de suspension d’Alonso à Monza soulève un ’problème’ pour la sécurité
- Alonso tempère sa ’malchance’ après un nouvel abandon accidentel