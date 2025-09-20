Sauber F1 : un ’résultat correct’ pour Bortoleto, une ’séance décevante’ pour Hülkenberg

Sauber a placé une voiture en Q2 lors d’une séance de qualification mouvementée pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le circuit urbain de Bakou, réputé pour être dangereux, a donné lieu à des rebondissements et à des accidents, avec un nombre record de six drapeaux rouges en deux heures de qualification.

La séance s’est terminée avec Gabriel Bortoleto qui a obtenu une solide 13e place.

"Lors des qualifications, j’ai eu l’impression de ne pas avoir réussi le tour parfait aujourd’hui. J’ai perdu du temps dans le dernier virage et, avec le vent, il était difficile pour nous de tout mettre en place. J’ai tout de même réussi à qualifier la voiture pour la Q2, ce qui est un résultat correct : bien sûr, en tant que pilote, on veut toujours le meilleur résultat possible, et je suis évidemment un peu déçu, mais je pense que c’était le maximum que nous pouvions faire aujourd’hui."

"Maintenant, nous nous tournons vers demain : notre rythme de course a montré un certain potentiel, et si nous parvenons à bien gérer les premiers tours, je pense que nous pouvons réaliser une bonne performance et, espérons-le, nous battre à nouveau pour les points."

Hulkenberg a réussi à remonter à la 17e place après avoir heurté les barrières au tout début de la séance.

"Ce fut sans aucun doute une séance décevante. Pour la première fois du week-end, j’ai eu beaucoup de mal avec le freinage des roues avant, ce qui m’a empêché de réaliser un tour propre. Jusqu’aux qualifications, tout se passait bien, c’est donc frustrant de rater le coche au moment le plus important."

"Cela va évidemment être difficile de partir de là où nous sommes, mais tout peut arriver sur ce circuit et nous sommes là pour nous battre. La voiture s’est bien comportée tout au long du week-end et si l’occasion se présente pendant la course, nous essaierons d’en tirer pleinement parti. Nous allons nous remettre à zéro ce soir et tout donner demain."