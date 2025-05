Bearman est ’techniquement supérieur’ à tous les autres rookies

Esteban Ocon a été impressionné par le niveau d’Oliver Bearman depuis ses débuts en tant que titulaire. Le pilote Haas F1 a pu voir évoluer son jeune coéquipier et reconnait avoir constaté à quel point le Britannique possédait une formation particulièrement solide.

"Honnêtement, il a été génial, Ollie a été incroyable" a déclaré Ocon. "C’est un pilote très rapide, très talentueux, très professionnel, très détaillé sur les réglages de la voiture. Je pense que c’est tout de suite ce que j’ai vu."

"Techniquement, il est supérieur à tous les rookies que j’ai vus dans le passé. Il est bien mieux préparé que je ne l’étais lorsque je suis arrivé en F1 ou que n’importe quel pilote de notre génération, je dirais. Honnêtement, je pense qu’il a un bel avenir en Formule 1, c’est très clair."

Le Français n’a pas connu un début de saison de tout repos, mais il est désormais bien intégré dans sa nouvelle équipe et salue le travail de ses ingénieurs, et notamment de son ingénieure de course Laura Müller, même s’il révèle que les triplés de course sont un obstacle pour s’intégrer au mieux dans une équipe.

"L’idéal serait d’avoir une course, une semaine de repos, puis une autre course pour pouvoir assimiler tout ce que l’on fait, mais c’est ainsi que fonctionne la Formule 1 en ce moment. Nous avons très bien travaillé avec Laura, Sacha, mon équipe et Mike."

"Nous sommes une équipe, du côté de l’ingénierie, les mécaniciens sont aussi une partie importante de l’équipe. Dans l’ensemble, nous apprenons les uns des autres, nous savons ce qu’il faut améliorer d’une course à l’autre."

"Comme je l’ai dit dans de nombreuses interviews, c’est formidable de voir à quel point ils s’investissent, à quel point ils sont motivés. Ils correspondent bien à ma personnalité, ce qui est formidable. C’est aussi pour cela que l’équipe a mis Laura, Sacha et Mike à mes côtés, parce que nous nous accordons très bien en termes de personnalité."

Bearman attribue à ses piges en course en 2024 et à son expérience de réserviste les connaissances techniques qui lui ont valu les éloges d’Ocon : "Oui, bien sûr, j’ai eu quelques expériences ces dernières années avec Ferrari, avec Haas, avec les essais TPC."

"Mais le simple fait d’être sur la piste en tant que pilote de réserve l’année dernière, d’écouter tous les débriefs et tous les commentaires des pilotes, la façon dont ils expriment ce qu’ils ressentent, a été très utile pour moi."

"Même en étant un peu dans les coulisses des réunions de réglage et autres, je comprends la direction qu’ils ont tendance à prendre avec la voiture en fonction de leurs limites et d’autres choses de ce genre. J’ai pu apprendre pas mal de choses, donc ça m’a été utile."