Pourquoi il est difficile pour les pilotes McLaren F1 de ’répéter’ leurs bons tours

McLaren F1 est plus à la peine pour placer sa voiture dans une bonne fenêtre sur un seul tour, plutôt que sur les longs relais. C’est ce qu’a révélé Andrea Stella, le directeur de l’équipe de Woking, qui admet que les tours parfaits sont très difficiles à réussir dans une MCL39 très instable à la limite.

"Nous avons maintenant suffisamment de statistiques pour confirmer que la voiture est plus facile à exploiter lors de simulations de course que sur un seul tour en configuration de qualification et avec des pneus neufs" a expliqué Stella.

"Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de tour parfait, le meilleur étant peut-être celui d’Oscar à Bahreïn. Mais sinon, surtout en ce qui concerne le blocage du train avant et le freinage, c’est une voiture qui donne le meilleur d’elle-même lorsque vous faites des tours continus plutôt qu’un tour unique dans lequel vous poussez à 100 %."

"Sur une base d’ingénierie solide, nous essayons de comprendre et de faire quelques ajustements pour voir si nous pouvons leur donner une voiture qui est juste un peu plus prévisible et riche en informations en termes d’adhérence lorsque vous conduisez la voiture à la limite."

Récemment, l’Italien avait relativisé les déclarations de Red Bull sur l’avance de la MCL39 face à la RB21, et estimait que les dirigeants de l’équipe de Milton Keynes avaient tendance à créer un biais de la réalité.

"Vous savez, Red Bull est très douée pour fabriquer des voitures rapides, elle est exceptionnellement douée, je dirais, pour exploiter des voitures rapides, et elle est aussi extrêmement douée pour créer un récit à son avantage" disait-il ce week-end. "Ils exploitent toutes les opportunités possibles pour rester dans la compétition."

"Et certaines de ces opportunités, parfois, consistent à créer un récit disant ’nous faisons des miracles ici, les autres devraient gagner chaque séance d’essais, chaque qualification et chaque course’. Mais c’est le récit créé par certains de nos concurrents, que nous lisons de temps en temps, puis nous changeons de page et nous nous concentrons sur nous-mêmes."

Les pilotes peinent à se sentir à l’aise et à être maîtres de ce qu’ils font avec la MCL39 sur un tour rapide : "Je ne pense pas que l’on puisse distinguer ce qu’est la meilleure voiture. La meilleure voiture signifie la performance que vous pouvez réaliser avec la voiture, ce n’est pas le potentiel absolu."

"De temps en temps, nous avons de très bons virages, mais c’est difficile à reproduire pour nos pilotes. Oscar a fait un commentaire après un tour en Q2 ’wow, ce virage 1 était tellement bon, je ne suis pas sûr de pouvoir le répéter parce que je ne sais pas exactement comment je l’ai fait, parce que la voiture ne m’a pas donné un bon feeling sur la façon dont cela se passait’."

Bien que la McLaren soit meilleure en conditions de course, Stella rappelle qu’être difficile à exploiter à la limite n’est pas un avantage mais un inconvénient : "C’est une voiture qui ne donne pas beaucoup d’indications, c’est le terme technique que nous utilisons."

"Cela signifie qu’il n’est pas facile pour nos pilotes de répéter certaines grandes performances que nous pouvons voir dans les tours individuels. Alors, quelle est la meilleure voiture ? Est-ce la voiture qui a plus de potentiel mais qui est plus difficile à exploiter ? Ou la voiture qui a peut-être un peu moins de potentiel de pointe mais qui est plus sincère à exploiter ?"