Hamilton ’pouvait perdre son temps chez Mercedes, pas chez Ferrari’

Jacques Villeneuve s’interroge sur la capacité de Lewis Hamilton à rebondir chez Ferrari après une entame de saison difficile. Selon le champion du monde 1997, l’ancien pilote Mercedes F1 est dans une dynamique différente cette année, et cela s’entend dans ses propos qui ne sont pas flatteurs.

"On peut entendre que Lewis Hamilton n’est pas content du tout" a déclaré Villeneuve à Vision4Sport. "Charles Leclerc est de plus en plus présent. Et on peut l’entendre dans les commentaires de Lewis, ’je suis désolé’. C’est comme Norris, une fois que vous commencez à faire ça, vous êtes grillé."

"Vous perdez votre crédibilité et les gens perdent confiance en vous. Ils pensent qu’il n’est plus là que pour le plaisir. Ce n’est pas la bonne image à montrer à une équipe comme Ferrari, qui est si inconstante."

"Ferrari est comme un volcan. Vous avez besoin de ces feux d’artifice. Vous avez besoin de la passion, de l’étincelle pour faire exploser les choses. Si vous n’avez pas ces étincelles, c’est un problème chez Ferrari. Il n’y a pas beaucoup de temps."

"Chez Mercedes, il pouvait prendre son temps. Pas chez Ferrari. Il faut être là et frapper. La course Sprint en Chine a semblé être l’étincelle. Mais il n’y a pas eu de feu après cela. Il n’y avait pas d’herbe sèche autour pour s’enflammer !"

Cependant, le Canadien salue l’approche de Hamilton, qui s’est intégré dans une nouvelle équipe et n’a pas repris la recette de son ancien team : "L’essentiel pour Lewis était d’arriver chez Ferrari avec une nouvelle famille et une nouvelle énergie."

"Il ne s’agissait pas de poursuivre ce qu’il avait vécu chez Mercedes, qui reposait sur le fait qu’il pensait que ce serait facile parce qu’il était bon. Ce n’est pas comme ça que ça marche chez Ferrari. Et c’est vraiment étrange."

"L’important est de savoir ce qu’il en sera une fois qu’ils seront tous rentrés en Europe. Ils n’ont pas eu le temps de souffler. C’est un emploi du temps épouvantable. Il semble ne pas comprendre pourquoi les choses ne lui réussissent pas. Attendons Monaco. Nous verrons alors ce qui se passera."

Villeneuve a aussi observé ce qui se passe aux avant-postes, et il pense qu’Oscar Piastri a les cartes en main pour être avantagé, notamment face à la direction de course. Des propos qui n’engagent que celui qui les tient et qui sont néanmoins peu vérifiables, tant Max Verstappen n’a pas la même approche que Piastri en piste.

"Oscar Piastri ne semble pas être affecté par la pression et il a un bon mentor en la personne de Mark Webber. C’est quelqu’un sur qui Oscar peut s’appuyer. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il est une figure paternelle, mais il y a cet équilibre, cette énergie entre eux et c’est très utile."

"Piastri est aimé. Il est comme l’enfant chéri du moment. Si quelque chose arrive, il ne sera pas pénalisé aussi facilement que Max Verstappen, par exemple. C’est aussi une grande aide dans la lutte pour le championnat."

"Cela me rappelle l’époque où nous avions Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui se battaient pour le championnat. S’ils faisaient le même mouvement, Nico recevait une pénalité. Dans la course suivante, si Lewis faisait la même chose, il n’était pas pénalisé. Il y a ce léger déséquilibre qui est humain et Piastri est du bon côté de l’équilibre."

Le consultant de Canal+ donne toutefois Norris en favori, à condition qu’il ne se laisse plus déstabiliser sur le plan mental : "Je pense toujours que Lando Norris a un petit avantage pour remporter le championnat du monde des pilotes, s’il se rétablit psychologiquement."

"Les deux ou trois prochaines courses seront très révélatrices pour Lando, afin de voir ce qu’il se passe mentalement et comment il se comporte. Oscar Piastri est maintenant au niveau de Lando et il ne régressera pas. Il va peut-être progresser un tout petit peu parce qu’il est de plus en plus fort."

"C’est devenu un combat plus équilibré entre les deux. Quel sera l’effet sur Norris d’avoir perdu la tête du championnat ? Cela fera-t-il de lui l’outsider et le fera-t-il redevenir le Lando de l’année dernière ? Ou bien cela le fera-t-il s’effondrer ? C’est ce qui est difficile à comprendre. S’il s’effondre, alors Piastri sera champion."