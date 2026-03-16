Bearman est heureux d’avoir évité ’un crash monstrueux’ avec Hadjar

Oliver Bearman a frôlé l’accident avec Isack Hadjar lors du premier tour du Grand Prix de Formule 1 de Chine (voir vidéo en bas de l’article), et le pilote Haas F1 aurait pu voir sa course s’arrêter immédiatement, alors qu’il l’a finalement terminée à la cinquième place.

Le duo luttait pour la sixième place à l’approche du virage 13 lorsque le Français a perdu le contrôle de sa Red Bull, partant en tête-à-queue au milieu du virage. Par chance, le Britannique a réagi rapidement pour éviter l’incident, et il admettait après l’arrivée qu’un contact à cette vitesse aurait pu être dramatique.

"Ouais, le moment où j’ai failli le tuer, pour être honnête... merde, enfin, désolé, ce n’est pas le mot que je cherchais, mince, c’était limite" a déclaré Bearman. "Je disais justement à Isack que ce virage a été très difficile pendant toute la course, le vent a beaucoup changé tout le week-end et c’était un virage compliqué."

"On pouvait avoir un coup de survirage soudain, et bien sûr, au premier tour, c’est exacerbé : la voiture est lourde avec le plein d’essence, et il n’y a eu aucun signe avant-coureur de son tête-à-queue, vraiment."

"Nous finissions le virage et, la seconde d’après, il est face à moi, en travers. J’aurais pu aller à gauche ou à droite, et finalement j’ai choisi la gauche. J’ai dû sortir de la piste et j’ai cru que ma course était terminée."

"J’étais vraiment déçu. Je n’ai pas eu d’accident, mais je me suis retrouvé dernier. Cependant, après ce coup de malchance, j’ai eu la chance de bénéficier de la voiture de sécurité, ce qui m’a permis de finir cinquième."

Bearman était aussi conscient qu’un accident aurait pu être grave pour lui aussi : "J’ai eu beaucoup de chance, pour être honnête, d’éviter ça. Je veux dire, j’ai de la chance d’être debout devant vous ici. Franchement, ça aurait été un crash monstrueux."

"C’était un virage vraiment piégeux durant toute la course avec le vent aujourd’hui. C’était l’anarchie, l’équilibre de la voiture était instable pour tout le monde, enfin, je l’espère pour tout le monde, parce que c’était dur pour moi."

"Et j’ai vu avec Isack, on attaquait fort et, honnêtement, j’avais l’impression que le virage était passé. Puis l’instant d’après, il est en travers et je tente de l’éviter en un dixième de seconde. Je suis allé à gauche, j’ai dû quitter la piste pour l’esquiver, et je me suis retrouvé de nouveau bon dernier."

C’était déjà Bearman qui avait perdu des places au premier tour en Australie après un départ chaotique : "Lors de mes deux courses cette année, en Australie et en Chine, j’ai fini pratiquement dernier après le premier tour. Mais on y arrive, et la course a été fantastique après ça."

"J’ai fait quelques dépassements en piste. Vous savez, j’étais plus rapide que les Racing Bulls, et j’étais plus rapide que l’Audi à ce moment-là. C’était solide, et la voiture se comportait à merveille. Ensuite, nous avons bénéficié d’un excellent timing avec la voiture de sécurité."

"Je pense que la malchance du premier tour a été compensée par ce timing. En gros, je suis revenu là où j’avais commencé après tout ça ; j’étais juste derrière Pierre [Gasly], là où je me trouvais à la moitié du premier tour avant tout ce bazar. Donc, c’était génial."

"Le rythme était vraiment solide après ça. J’ai pu me défaire du trafic et ensuite, honnêtement, j’ai enchaîné environ 40 tours de qualification, ce qui était très plaisant. On ne peut pas nier que nous avons eu de la chance, avec l’absence des McLaren dans la course et le week-end très difficile des Red Bull, mais nous étions là pour ramasser les points."

"Nous avons gagné la course que nous devions gagner, celle du milieu de tableau. Alpine était incroyablement rapide, particulièrement à la fin, Pierre revenait fort, donc nous avons encore du travail, mais je suis content du résultat et nous allons continuer à tout donner."