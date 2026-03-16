Antonelli rêve de courir avec Verstappen : ’un duo vraiment cool’

Max Verstappen s’apprête à élargir encore son horizon en sport automobile avec un programme en endurance... mais l’idée de le voir partager un volant avec un autre pilote de Formule 1 fait déjà son chemin dans le paddock. Et l’un des candidats potentiels ne cache pas son enthousiasme : Kimi Antonelli.

Le jeune pilote italien a confié qu’il aimerait beaucoup faire équipe avec le quadruple champion du monde dans une course d’endurance, estimant que les deux hommes formeraient "un duo vraiment génial".

Afin d’ajouter une dimension plus "fun" à une carrière déjà exceptionnelle – et aussi en raison d’un plaisir parfois limité avec la réglementation actuelle en Formule 1 – Verstappen s’apprête à effectuer ses débuts dans une course de 24 heures plus tard cette année.

Le Néerlandais participera en effet en mai aux 24 Heures du Nürburgring après avoir déjà roulé sur la célèbre Nordschleife la saison dernière.

Pour l’occasion, le quadruple champion du monde sera engagé avec sa propre structure, Verstappen Racing, au volant d’une Mercedes-AMG GT3. Il partagera la voiture avec une solide équipe de pilotes composée de Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer.

Pilote Mercedes en Formule 1, Antonelli possède lui aussi un lien fort avec le monde du GT et de l’endurance. Cette passion lui vient en grande partie de son père, Marco Antonelli, figure bien connue des courses GT.

Dans les années 1990, Marco Antonelli a notamment participé au championnat italien de Supertourisme, avant de courir dans diverses épreuves GT3. Il est aujourd’hui propriétaire et directeur de l’écurie AKM Motorsport, engagée dans plusieurs séries d’endurance et de voitures de sport.

Un contexte familial qui explique l’intérêt du jeune Italien pour ce type de compétition et son envie de partager une telle aventure avec Verstappen.

"Ce serait super cool. J’adorerais faire une course d’endurance avec Max. Ce serait vraiment génial," a-t-il confié ce week-end lors du Grand Prix de Chine à Shanghai qu’il a remporté.

"C’est sympa parce que nous avons tous les deux une passion pour les GT. Évidemment, de mon côté, cela vient de mon père et de son équipe GT. De temps en temps, je vais faire des essais quand je peux, et Max aussi prend vraiment du plaisir avec ça."

Antonelli suivra d’ailleurs de près la participation de Verstappen au Nürburgring.

"C’est vraiment cool pour lui de participer aux 24 Heures. Ce sera un événement vraiment génial et je vais certainement le regarder."

Au-delà de cette idée de collaboration, Antonelli reconnaît que courir un jour en endurance fait déjà partie de ses propres projets.

"C’est quelque chose que j’aimerais vraiment faire à l’avenir, courir avec lui dans une course d’endurance. Nous formerions un duo vraiment cool et ce serait une expérience géniale."

"C’est aussi quelque chose auquel je réfléchis. J’ai déjà demandé à faire un test sur la Nordschleife, par exemple, parce que c’est un circuit que j’adore."

"Après l’avoir tellement poncé sur le simulateur, j’aimerais vraiment pouvoir l’essayer dans la vraie vie."