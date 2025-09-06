Bearman entre ’frustration’ et ’surprise’ de rater la Q3 de peu à Monza

Oliver Bearman a signé une bonne performance en se qualifiant 11e au Grand Prix d’Italie. Le pilote Haas F1 était à 0"306 du meilleur temps en Q2 et a seulement 21 millièmes de seconde d’un passage en Q3, et malgré une petite frustration, il se félicite de cette performance.

"Je me sens plutôt bien. Je suis content de mon tour, même s’il reste toujours un peu de temps à gagner, mais j’ai tout donné" a déclaré le pilote britannique, qui aurait toutefois aimé atteindre la dernière partie des qualifications.

"C’est plus embêtant de rater la Q3 d’une si petite marge que d’une énorme, c’est dommage, mais cela témoigne du bon travail que nous avons fait lors des essais libres, car je ne m’attendais pas à me battre pour la Q3 aujourd’hui."

Bearman espère désormais une course solide pour marquer des points : "Nous avons beaucoup amélioré la voiture hier, c’est super, et pour demain, j’ai un bon pressentiment, car la voiture était très performante avec beaucoup d’essence."

Esteban Ocon espérait faire mieux que 15e, mais le Français a connu une Q2 compliquée. Il se félicite néanmoins d’avoir pu passer en deuxième partie des qualifications et espère une course folle pour marquer des points.

"Dans l’ensemble, cette séance a été décevante. En Q1, cela a été un peu compliqué, car nous n’avions pas la bonne position sur la piste. On n’avait pas d’aspiration, on est sortis les premiers et on est passés quand même donc c’était bien" a déclaré Ocon.

"En Q2, nous n’avons pas maximisé tout le tour, et la voiture semblait moins performante qu’au premier tour. Nous avons eu des difficultés avec le sous-virage à l’avant, le blocage des roues avant et beaucoup de sous-virage à grande vitesse."

"Dans l’ensemble, cela ressemblait à l’équilibre que j’avais trouvé plus tôt dans l’année, nous devons donc déterminer ce qui n’a pas fonctionné et espérer que cela ne se reproduira pas demain. Ce ne sera pas facile en course, les premiers virages seront délicats."

"Tout peut se passer, surtout comme c’est serré depuis le début de saison. Une petite chose en course peut faire qu’on arrive à en profiter, mais on peut aussi le perdre, ça peut aller dans les deux sens. Donc on va essayer de faire une belle course et de gérer au maximum."