Cinquième, Russell explique la confusion autour des pneus chez Mercedes F1

George Russell partira 5e dimanche après la pénalité de Lewis Hamilton sur la grille de départ à Monza

La qualification du Britannique a été marquée par son choix de rouler en pneus médiums en Q1. Un choix qu’il a voulu répéter pour la Q3 mais l’équipe ne l’a, a priori, pas suivi en l’envoyant en piste en tendres, comme les autres.

Il a expliqué la confusion autour de son souhait d’utiliser des mediums en Q3.

"Avec les mediums en Q1, nous étions les plus rapides. Après la Q2, j’ai dit que je préférerais les mediums, car je me sentais plus à l’aise avec."

"Ce n’était pas la première fois cette saison que les mediums, du moins pour certaines voitures, étaient plus rapides. Je ne vais pas rester là à dire « si seulement » ; nous n’avons finalement pas fait du bon travail en Q3. C’est un peu agaçant."

"En toute honnêteté, je n’ai probablement pas été assez clair. J’ai juste dit après la Q1 que je préférerais les mediums et j’ai réaffirmé ma position au milieu de la Q2. J’ai demandé si nous respections le plan et ils ont répondu oui, mais je pensais que le plan était les mediums, et eux, les tendres."

"Pour moi, c’était assez clair au vu de nos performances. Une petite erreur de communication donc des deux côtés."

"Pour la course, notre rythme sera probablement meilleur que celui de Ferrari, mais ils sont très rapides en ligne droite, nous devons donc essayer de devancer Leclerc dès le départ, sinon ce sera une course assez longue et frustrante derrière lui."

Kimi Antonelli s’est qualifié lui juste derrière son équipier, avec le 7e chrono. L’Italien partira donc 6e suite à la pénalité d’Hamilton, en 3e ligne devant son public : "C’était bien meilleur en qualification, c’était très serré. Globalement, j’ai fait un bon travail."

"Le dernier tour n’était pas génial, il y avait mieux à faire car j’ai eu des difficultés avec l’arrière. On a essayé des choses différentes avec les températures. J’aurais pu faire mieux mais je partirai quand même sixième, donc je ne me plains pas."

L’Italien est confiant de pouvoir signer un bon résultat à domicile : "J’espère que l’on pourra se battre pour un top 5, le rythme de course a été bon récemment et j’espère que ce sera encore le cas demain. Je suis impatient d’être à la course."