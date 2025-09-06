Tsunoda est frustré par la Q3 mais ’content’ d’être dans le top 10

Yuki Tsunoda a terminé dixième de la séance qualificative du Grand Prix d’Italie, et même s’il réalise son premier passage en Q3 depuis Spa, le pilote Red Bull est un peu frustré d’avoir dû s’élancer avant tout le monde lors du dernier relais, ce qui l’a empêché de bénéficier d’aspiration.

"De mon point de vue, je ne pense pas. En Q3, je n’ai pas pu avoir d’aspiration et traditionnellement, c’est un circuit sur lequel il y a du trafic et de l’aspiration. Mais j’ai dû mener le peloton et c’est l’inverse de ce que je voulais" regrette Tsunoda, qui était plus proche de Max Verstappen avant la dernière partie des qualifs.

"Mais au final, je suis globalement content de ma performance, et atteindre la Q3 est une chose que je voulais depuis longtemps, donc je suis plutôt content de cette performance."

Le Japonais se félicite toutefois de la manière dont lui et son équipe ont corrigé le tir après une entame de week-end alarmante : "Les EL1 étaient meilleurs lors des deux dernières courses avec beaucoup d’appui, mais finalement ce n’était pas simple. L’équilibre était perturbé et inconstant."

"Mais je comprends pourquoi cette équipe a gagné tant de championnats, c’était surprenant de voir à quel point les ingénieurs ont travaillé ensemble pour améliorer la voiture, et on a pu l’ajuster séance après séance. C’est juste dommage pour la Q3."