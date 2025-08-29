Bearman a vécu un vendredi ’prometteur’, Ocon une journée ’perturbée’

Ollie Bearman a terminé 11e de la première journée du Grand Prix des Pays-Bas, et le pilote Haas F1 est plutôt satisfait de ce début de week-end. La première séance avait été délicate, mais il a enregistré de nets progrès l’après-midi.

"Ce matin a été un peu difficile pour nous tous, après une longue pause. Ce n’est pas le circuit le plus facile pour faire son retour, car il est ancien et impitoyable" a déclaré Bearman, qui a pu établir de bonnes bases pour la suite du week-end.

"Mon objectif était simplement de faire une séance sans encombre, de déterminer ce qui manquait à la voiture en termes d’équilibre, et nous avons modifié le niveau d’appui aérodynamique pour les EL2. Cela semblait prometteur et aller dans la bonne direction, car j’avais beaucoup plus confiance en la voiture lors des EL2."

"Nous sommes passés tôt aux pneus tendres, car nous nous attendions à beaucoup de pluie, mais finalement, elle n’est pas venue. J’ai donc réalisé mon meilleur tour assez tôt par rapport aux autres, mais je pense que nous sommes bien placés."

Esteban Ocon était en fond de classement mais il ne s’inquiète pas encore pour la suite du week-end, sa journée ayant été perturbée par les incidents : "Aujourd’hui a été une journée plutôt correcte, surtout grâce aux progrès que nous avons réalisés lors des EL2."

"Pour moi, la séance a été très perturbée et nous avons fait notre tour avec des pneus assez usés, ce n’était donc pas une séance parfaite, mais je pense qu’en termes de performances de la voiture, nous avons fait de bons progrès et nous pouvons nous en réjouir."

En revanche, le Français se méfie de la météo : "La pluie était prévue aujourd’hui, mais elle n’est pas venue, ce qui était un peu surprenant, mais je pense qu’elle sera un peu plus régulière les prochains jours, donc nous nous concentrons sur le sec."