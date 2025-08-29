Un vendredi agité mais ’prometteur’ pour Williams F1 aux Pays-Bas

On pourrait penser que la journée a été difficile en voyant Carlos Sainz 15e et meilleur pilote Williams F1 pour conclure le vendredi à Zandvoort, mais ce vendredi a pourtant été positif pour l’équipe de Grove au Grand Prix des Pays-Bas.

En effet, les EL1 s’étaient conclus par de bons chronos, et les EL2 ont semblé meilleurs sur le plan de la performance, ce qui laisse penser à l’Espagnol que ce mauvais classement n’est dû qu’au fait que la séance ait été très perturbée.

"Les EL2 ont été un peu perturbés aujourd’hui, car chaque fois que j’essayais de terminer un tour rapide, nous avions un drapeau jaune ou rouge sur la piste" déplore Sainz, qui ne s’inquiète pas des positions finales du jour.

"Le rythme était prometteur et nous avons fait un bon pas en avant entre les deux séances, donc je suis satisfait de cette journée. Pour demain, une place dans le top 10 semble possible, nous devrons donc nous assurer de rester concentrés tout au long du week-end."

Alex Albon s’est fait piéger en EL2 et a terminé sa journée dans le mur de pneus, avec des dégâts uniquement sur le museau de sa FW47. Il reste malgré tout optimiste pour la suite du week-end après une journée productive.

"Il est facile de se faire surprendre ici par les rafales de vent, mais heureusement, seul l’aileron avant semble avoir été endommagé, donc la voiture a l’air en bon état" rassure le pilote thaïlandais.

"Nous avons pris un bon départ lors des EL1, puis nous avons apporté quelques modifications pour les EL2, mais nous n’avons pas pu faire suffisamment de tours pour tester leur efficacité."

"Pour demain, la pluie ne me dérangerait pas, mais je ne pense pas que notre voiture soit mauvaise. Nous allons donc nous concentrer sur ce que nous pouvons améliorer pendant la nuit et viser la Q3 demain."