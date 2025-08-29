’Difficile d’être dans le top 5’ : Verstappen est inquiet à domicile

Malgré sa présence dans le top 5 final de la journée, Max Verstappen s’inquiète de ne pas pouvoir jouer cette position en qualifications et en course ce week-end, alors qu’il dispute devant son public le Grand Prix des Pays-Bas.

Le pilote Red Bull explique que sa monoplace souffre d’un problème en particulier qui complique grandement sa préparation du week-end et sa performance globale, et il craint de ne pas réussir à le régler avant les séances qui compteront le plus.

"Je pense que ce sera vraiment difficile d’être dans le top 5, de ce qu’il semble" a déclaré Verstappen. "Le sous-virage est mon principal problème, et dans le deuxième secteur, il y a beaucoup de longs virages, donc ce n’est pas génial."

S’agaçant d’un manque de stabilité sur le train arrière, il confirme que les problèmes de la RB21 sont toujours présents : "Je suis toujours confronté aux mêmes difficultés et nous avons encore essayé beaucoup de choses avec la voiture, mais cela ne semble pas vraiment changer quoi que ce soit à mes problèmes sous-jacents."

"Nous allons donc voir si nous pouvons trouver d’autres solutions pendant la nuit, mais je ne m’attends pas à un revirement spectaculaire. Je pense que c’est tout simplement délicat. Le tracé du circuit ne convient probablement pas non plus aux problèmes que nous rencontrons avec la voiture."

Yuki Tsunoda était en retrait de son équipier en ce début de week-end, mais le pilote japonais se concentre pour l’instant sur le travail de fond qui lui permettra de préparer son week-end au mieux.

"Je pense que les EL1 ont plutôt bien commencé, nous avons un peu baissé en fin de séance, mais c’est normal quand on essaie d’exploiter au maximum les performances. Ce n’est pas idéal, mais au moins je connais les limites" a déclaré le Japonais.

"Nous avons apporté quelques modifications pour les EL2 et cela s’est bien passé. Les longs runs étaient loin en termes de rythme et semblaient difficiles, mais les courts runs étaient bons, ce qui était en fait le contraire des EL1."

"Nous devons simplement trouver un équilibre entre les deux et c’est quelque chose à régler avant demain. C’est bien d’avoir une séance sans encombre après la pause estivale, cela permet de renforcer la confiance avant le week-end, ce qui est très important."