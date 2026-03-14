Bearman a surmonté une ’dégradation folle’ des pneus pour terminer huitième du Sprint

Oliver Bearman a ajouté un point à son compteur et à celui de son équipe en terminant huitième du Sprint au Grand Prix de Chine. Le pilote Haas F1 a connu une course compliquée, avec une difficulté importante à gérer les pneus mediums.

Mais il a finalement réussi à tenir en fin de course, et a arraché un point supplémentaire. Le Britannique est toutefois très surpris de la dégradation des pneus mediums en course.

"La dégradation était folle sur le pneu médium. Et quand la voiture de sécurité est sortie, je me suis dit que c’était fini car il y avait deux ou trois gars qui volaient littéralement avec leurs pneus durs" a déclaré Bearman.

Mais après la neutralisation de la course, il a réussi à se reprendre et à conserver un bon rythme jusqu’à l’arrivée, ce qui a été synonyme d’une très bonne performance, et d’une deuxième entrée dans les points.

"J’ai heureusement pu récupérer du grip et du rythme, et j’ai pu résister après la relance de la voiture de sécurité. Je suis très content d’avoir pu marquer des points."