Antonelli a vécu un Sprint chaotique, Hadjar s’agace d’un Kimi ’surexcité’

Andrea Kimi Antonelli continue de vivre un début de saison 2026 compliqué. Le pilote Mercedes F1 était qualifié deuxième pour le Sprint du Grand Prix de Chine, mais comme à Melbourne, il est resté bloqué sur la grille et a chuté de plusieurs positions.

S’il assume sa part de responsabilité pour le départ manqué, il n’a pas commenté le fait qu’il a raté aussi sa relance avec une sortie de piste dans le dernier virage, ni son accrochage avec Isack Hadjar quand il tentait de remonter.

"C’était une course folle de mon côté. On doit comprendre ce qui s’est passé au départ, il y a eu quelque chose venant de moi, mais quand j’ai relâché l’embrayage, je n’avais pas de puissance. Mais ça venait surement des procédures de mon côté" a déclaré Antonelli.

"Le rythme était correct honnêtement, je suis remonté deuxième, la Safety Car est sortie et j’ai pris dix secondes de pénalité, donc je suis retombé dans le classement. Maintenant, je me tourne vers la qualification."

Hadjar avait son mot à dire sur le pilotage de l’Italien, et il s’est montré très énervé d’avoir vu sa voiture abîmée par une attaque qu’il ne juge pas nécessaire.

"On voulait comprendre comment les pneus tendres allaient marcher mais avec un fond plat complètement détruit on ne peut pas bosser. Je ne comprends pas pourquoi Kimi est surexcité comme ça alors qu’il a une fusée, qu’il allait remonter dans tous les cas" a déclaré Hadjar.