Le Sprint de la Chine confirme que McLaren F1 ’manque de performance’
Norris et Piastri font le même constat même s’ils voient "des progrès"
Lando Norris était fataliste après l’arrivée du Sprint, duquel il a terminé quatrième. Le pilote McLaren F1 est conscient qu’il y a plusieurs domaines dans lesquels son équipe présente des lacunes face à Ferrari et Mercedes, et il note que la gestion des pneus était un souci lors de la course courte.
Mais au-delà de ce problème, il est conscient qu’il faut être patient pour voir la MCL40 progresser de manière importante et pouvoir rivaliser avec Ferrari. Malgré tout, il salue un résultat optimisé lors de ce Sprint.
"Ca craint qu’on ne soit pas plus rapide qu’eux, mais on a fait le maximum, on a essayé. Mais c’est difficile de faire fonctionner les pneus rapidement quand il fait si froid, Ferrari y parvient mieux que nous car ils ont plus de grip" a déclaré Norris.
"On sait où on est corrects, on sait où il nous en manque, c’est difficile de progresser autant qu’on le voudrait sur nos points faibles pour le moment, mais on a fait des progrès, on doit en faire d’autre, et aujourd’hui on a fait au mieux, donc je suis satisfait."
Oscar Piastri a inscrit ses premiers points de la saison en terminant sixième, non sans devoir laisser passer Andrea Kimi Antonelli après la relance consécutive à la Safety Car, puisqu’il l’avait passé avant la ligne, Antonelli ayant fait une erreur.
"Il a fait une erreur dans le dernier virage, il a fait un bon travail pour rester en piste mais c’est dommage. J’ai voulu être optimiste mais on ne peut rien en faire. On manquait de rythme, on n’a pas le rythme de Mercedes et Ferrari et il m’aurait repassé. On a du travail pour rendre la voiture plus rapide" déplore l’Australien.
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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McLaren F1
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