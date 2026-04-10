Bearman ’a eu beaucoup de chance’, Coulthard s’inquiète des différences de vitesse en F1

L’ancien pilote de Formule 1, David Coulthard, s’est exprimé sur la réalité des vitesses de rapprochement dans le championnat suite au terrible impact de 50 G subi par Ollie Bearman lors du Grand Prix du Japon.

Le pilote Haas a évité de justesse l’arrière de l’Alpine de Franco Colapinto, qui était alors en phase de récupération d’énergie, avant de s’encastrer dans les barrières. Bien qu’il ait quitté l’épave en boitant, Bearman a ensuite passé des radios qui n’ont détecté aucune fracture.

Revenant sur cet accident lors du podcast Up To Speed, Coulthard a fait un parallèle avec une frayeur personnelle impliquant Fernando Alonso, qui s’est déroulé en 2003, puisque l’Espagnol a débuté en Formule 1 en 2001 et chez Renault en 2003.

Alonso avait freiné tôt et Coulthard avait perdu le contrôle de sa McLaren pour éviter la Renault devant lui, il avait rebondi sur les graviers jusqu’à s’immobiliser au fond de l’échappatoire, sans gravité, mais en se faisant une grosse frayeur.

"En tant qu’ancien pilote, je peux ressentir cette vitesse de rapprochement. J’ai failli avoir un incident avec Fernando Alonso il y a bien longtemps, c’était probablement en 98 ou 99 au Nürburgring en Allemagne, il avait levé le pied 20 mètres plus tôt qu’au tour précédent, et je suis passé à ça de le percuter."

"J’ai fini par éviter Alonso, je suis parti dans le gravier et j’ai dû abandonner le Grand Prix. Je me souviens être allé voir les commissaires après coup, j’étais exaspéré parce que cela aurait pu être un crash d’avion."

"Les vitesses de rapprochement sont la chose la plus effrayante pour un pilote de course, et nous l’avons vu à plusieurs reprises lors de courses sous la pluie où le pilote ne voit pas la voiture de devant. Schumacher sur moi à Spa à l’époque, et je me souviens de Senna en Australie lorsqu’il était chez McLaren."

"Bearman a donc eu beaucoup de chance de ne pas percuter l’arrière de Colapinto. Un impact de 50G a été enregistré lorsqu’il a frappé la barrière, et j’ai fait quelques recherches rapides pour essayer de comprendre ce que cela signifie concrètement pour le public."

"Un test avait été réalisé à la fin des années 50. Ils essayaient de comprendre, j’imagine pour l’aviation ou le voyage spatial, ce qu’un humain pouvait supporter, et je crois qu’un test en est ressorti. Un humain a subi un test de décélération allant jusqu’à environ 80G et a survécu."

"Ils ne l’ont pas refait délibérément au-delà de ça, mais j’ai lu que Kenny Bräck, un pilote contre qui j’avais couru au début de ma carrière, un Suédois parti aux États-Unis, a eu un accident enregistré à 200G. Sa carrière s’est arrêtée là, avec de multiples fractures. Mais il a survécu."

"Tout dépend de la manière dont ce pic de G est encaissé et si la voiture continue de bouger ou non. Pour Ollie, je pense que l’arrêt a été brutal, et on a pu voir qu’il s’est cogné les jambes l’une contre l’autre avant de sortir de la voiture en boitant. Heureusement, il n’y a pas de blessures, mais cela doit devenir un sujet de discussion majeur."