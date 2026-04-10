Red Bull, un choix d’avenir risqué pour un transfert dans le chaos actuel

Le marché des pilotes pourrait bien s’agiter en toile de fond de la saison 2026, mais tous les mouvements ne sont pas jugés opportuns. Ralf Schumacher a ainsi mis en garde les pilotes, et en particulier Charles Leclerc, contre toute tentation de rejoindre Red Bull Racing, alors que des rumeurs persistantes évoquent un possible intérêt de l’écurie autrichienne pour le Monégasque en cas de départ de Max Verstappen.

Ces spéculations interviennent dans un contexte où Leclerc pourrait se lasser d’attendre un titre mondial avec Ferrari. Mais pour Schumacher, ni le timing, ni la destination ne semblent judicieux.

"Je pense qu’il faut être très honnête : dans la situation actuelle, Red Bull n’est pas vraiment un choix évident pour les pilotes," a déclaré le consultant F1 de Sky Allemagne après l’annonce d’un nouveau départ à moyen terme, celui de GianPiero Lambiase.

"C’est à nouveau un projet à long terme. L’équipe est un peu en désordre en ce moment, c’est assez chaotique et il n’y a pas une bonne communication vers l’extérieur."

L’ancien pilote de F1 s’interroge également sur la pertinence sportive qu’aurait un tel changement pour Leclerc, estimant que Ferrari montre des signes de stabilisation.

"Je ne sais pas si cela a du sens pour Charles Leclerc de quitter une équipe qui commence justement à bien fonctionner. Ce ne serait pas très intelligent. Ferrari doit développer de jeunes pilotes, mais elle doit aussi en conserver un, à savoir Charles Leclerc. Ce n’est tout simplement pas conseillé."

Dans le paddock, la Scuderia semble en effet amorcer une transition vers une nouvelle génération. Si Lewis Hamilton a retrouvé un niveau plus compétitif en 2026, l’avenir pourrait passer par des profils plus jeunes, à commencer par Oliver Bearman, régulièrement cité pour un volant à moyen terme. Le Britannique bénéficie notamment du soutien de son directeur chez Haas, Ayao Komatsu.

Malgré ces rumeurs, Charles Leclerc continue d’afficher publiquement sa fidélité à Ferrari. Dans un entretien accordé à Gianluca Gazzoli pour le podcast BSMT, le Monégasque a tenu à rappeler son engagement.

"La passion et l’amour que j’ai pour cette équipe sont intacts," a-t-il affirmé.

"C’est ce qui rend Ferrari spéciale. Nous devons tous pousser dans la même direction pour ramener Ferrari au sommet."

Du côté de Red Bull, la situation actuelle n’incite pas non plus à l’optimisme. Après un début de saison 2026 compliqué, Helmut Marko reconnaît que les évolutions techniques n’ont pas produit les effets escomptés.

"Le début à Melbourne était correct. Mais ensuite, les évolutions ont orienté la voiture dans la mauvaise direction."

"Le facteur Max ne fonctionne que s’il a confiance en la voiture. Et ce n’est pas le cas pour le moment."